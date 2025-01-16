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自由廣場》要治療 更要預防 2025年防制詐欺的最新趨勢

2025/01/16 05:30

◎ 林山姆

詐騙橫行全球，各國都遭毒手。在台灣，有人批評政府打詐是越打越詐，平心而論，詐騙犯罪宛如病毒演化，不斷變形換招，倘若沒有政府一直積極打詐，詐騙現況絕對更加惡化。政府在打詐宣導資訊方面，五個月內觸及率近二億人次，在金融臨櫃方面，攔阻詐騙金額達一四○億餘元，另外還偵破電信網路詐欺集團三九三○件，查扣不法犯罪所得逾二五○億元，這些都是許多公務員、銀行員共同努力的結果。

在全球各國，電信網路詐欺犯罪仍處於高峰，台灣若不繼續針對防詐做出鋪天蓋地的宣導，詐欺只怕更加嚴重到無以復加，宣導防詐，有做有保庇，不做等於坐以待斃。

美國銀行家雜誌上月一篇針對「詐欺防制的銀行家思維分析」，指出二○二五年詐欺新興技術，在規模與複雜性的威脅來到轉折點，防制詐欺若不祭出更嚴格的監管制度、更緊密的產業合作，必無法為民眾提供更佳的金融安全保障基礎，以下就他國打詐重點與台灣現況提出建議。

一、監管責任從預防走向預測︰針對金融預防的監管責任，走在世界最前端的英國授權給金融管理機構更大的權限，制定的監理標準將在二○二五年引起各國共鳴及效法，金融機構不能僅在口頭上保證安全，更要在安全方面採取行動，接受全方位的監督，包括展示成果、投入的技術資源與強化的教育訓練。切斷犯罪企業的非法資金流，打擊犯罪核心，維護自己的聲譽。

二、加入科技業擴大防線︰過去各部會打詐多屬分散、獨立，但去年十月英國有所突破，銀行業和科技公司（Meta）建立了詐欺情報互惠交換計畫（FIRE），讓銀行直接與Meta分享情報，共同打擊平台上的詐欺行為，我國銀行業與警方的合作，過去偏重在鷹眼聯盟的反詐欺，未來應著手規劃被害帳戶聯防機制，構成「一家攔阻被害，各家全面提高警覺」的聯防機制。至於Meta的態度，在打詐四法修正後有所改變，但近期臉書上的詐欺又變種轉型為「贈書」、「交友」與「經驗分享」等誘詐廣告，顯然「投資廣告實名制」尚不足以全面反制詐欺，meta應比照英國（FIRE）模式，與我國刑事警察局及金融機構建立詐欺情資交換計畫。

三、AI運用再進化︰去年全面上線的AI警政鷹眼計畫，將反詐欺AI從概念驗證，轉移到全面適用的環境，但當前有八十％財損來自不到五％的人口，這些高額被害人至少遇過五個約轉警示帳戶，未來金融與警政合作應拓展到被害人聯防機制，除了主動鑑別被害人外，對於攔阻成功的被害案件，更須建立「一家攔阻，各方高關懷」機制，以免被害人被慫恿轉往別家提款而功虧一簣。

四、數位貨幣的控制︰針對數位貨幣的投資詐欺節節攀升，澳洲金融監督機構已率先針對十家「數位貨幣交易所」進行裁罰，並駁回兩家數位貨幣交易所之申請，面對虛擬資產服務提供業者，若不加強進行檢查與裁罰，很難減少加密貨幣的洗錢活動。

二○二五年我們有機會創造更能積極阻詐的聯防系統，必須將洞察力轉化為行動力，確保技術和監管的持續進步，以聯防機制降低人民傷害，這些新趨勢不僅是策略優先事項，更是監理的必要事項。

（作者是警務人員）

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