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自由廣場》藍白紅連手滅台 在野都姓「黨」 傅崐萁們玩法亂台

2025/01/16 05:30

◎ 愚工

聯電創辦人曹興誠發文表示，在台灣，任誰都看得出來，立法院的藍白立委都聽命於國民黨團總召傅崐萁，而傅崐萁又直接聽命於北京的中共政協主席王滬寧。曹興誠說，王滬寧的任務就是要分裂台灣、弱化台灣，逼台灣人不戰而降。

「王滬寧─傅崐萁─藍白立委」這一條線的主從關係，用中國的語境說，就是「藍白姓黨，絕對忠誠，使命必達」。二○一六年二月，習近平在人民大會堂主持召開「黨的新聞輿論工作座談會」，強調黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣傳陣地，必須姓黨。二月十九日上午，習近平視察中央電視台，中央電視台竟然打出「央視姓黨，絕對忠誠，請您檢閱」的歡迎標語，公然把媒體人的尊嚴踩在腳下，露骨展現奴性與無恥。

在台灣，比起央視的奴性與無恥，傅崐萁不遑多讓。傅崐萁是中共統戰部部屬大學，「暨南大學台灣班」，國際關系研究所的「博士」，在「聽黨話，跟黨走，一切聽指揮」的醬缸裡深度浸泡，熟諳「一分二教三分化」的統戰套路，慣用「製造動盪是激化敵人內部矛盾」的陰狠法門。凡是了解中共的這些技倆的，就能看懂傅崐萁率領的藍白八路軍彷彿服用中共製「三屍腦神丹」瘋狂毀憲亂政、強行通過惡法、亂砍預算…欲置台灣於死地的惡行，是其來有自。

央視用標語向中共表達絕對忠誠，傅崐萁們則分裂台灣、弱化台灣向中共展示絕對忠誠，台灣人民只有「罷掉傅崐萁們」才能反擊中共，展現台灣社會正義的力量。期盼國人一起努力。

（作者從商）

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