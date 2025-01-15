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自由廣場》大敵當前 志願役軍人如何長留久用

2025/01/15 05:30

◎ 方屏生

面對中共文攻武嚇，軍機艦持續擾台，目前卻爆發國軍人力短缺的問題日益嚴重。根據國防部最新統計報告，選擇賠錢提前退伍的志願役軍士官人數，由二○二○年的四○一人，暴增到二○二四年的一五六五人，也就是短短四年內，增加約四倍之多。

此外，國安局十二日發布「共諜案滲透手法分析」指出，近年共諜案起訴人數明顯上升，從二○二一年的十六人，上升至二○二四年的六十四人；起訴案件數由二○二一年三件，攀升至二○二四年十五件。這兩項指數，相當耐人尋味，也是四倍之多。國安局還指出，中共鎖定的目標，以現、退役軍人占比最高，二○二四年起訴退役軍人十五人，現役廿八人，各占百分之廿三與四十三，合計百分之六十六。

綜合以上來看，國軍志願役賠錢提前退伍和共諜案，兩者逐年暴增，前者對軍職生涯沒興趣，因素離不開薪資、工作性質與「自由時間」；後者對金錢感興趣，想多賺外快，因此鋌而走險。惡化情形若不改善，將成為國防破口。

建議國防部乾脆大筆一揮，大幅調漲志願役軍人薪資，同時拉高提前退伍的賠錢門檻。請試想，一旦國軍部隊編現比嚴重不足，現役官士兵的工作量和待遇不成比例，除了戰力不足，還會造成現役人員心理不平衡、壓力上升、管理不當的現象，甚至於產生違法亂紀的後遺症，屆時國軍的損傷更無法估計。時代不同了，政府不如順勢改變；更何況調高軍人薪資，等同提升社會地位。

筆者另有一建議，國軍過去有眷村，國防部是否能配合國宅建設，於適當地點興建「社區大樓型眷村」，在適當的配套措施之下，限定專供志願役官士兵買賣，並提供低於行情的優惠利率貸款。軍人一旦有了自己的家，必能安心留營，全心保家衛國。

（作者是陸戰隊退役少校）

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