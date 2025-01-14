自由廣場》期待台灣有正當的右派

◎ 林逸民

美國民主黨敗選，加拿大長期執政的杜魯道也在內外交迫下宣布辭職下台，很可能由加拿大保守黨勝選、黨魁博勵治執政。美國從川普、拜登、再回到川普，右派與左派連續輪替，加拿大杜魯道看似長期左派執政，如今也將輪替為右派執政。

歐美民主國家左右輪替是政治常態，台灣過去黨外民主運動，受到當年國民黨曾是美國冷戰時期反共的盟友之歷史因素，跟左派的民主黨淵源較深，而跟右派的共和黨關係較疏遠，加上許多學界菁英前往歐美留學，師承大多為左派的歐美學界，以致台灣本土政黨以左為尊，認為左派「進步價值」是唯一普世價值，而歐美右派則認為「保守價值」才是普世價值。

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拜登當政，台灣以左派的主張與之交往，能源推動減碳、綠能，性別議題上推動多元性別、多元成家，推動各種「政治正確」掛帥，當然無往不利，所以台灣也是要有左派的主張。但如今輪替到川普回任，還繼續跟他談不要用石油、多元性別？肯定話不投機。

台灣必須「左右逢源」，不能偏廢。冷戰時代國民黨曾經不倫不類的代表台灣的右派，如今不但不反共，反而還親共，更不認同台灣，無法作為台灣的右派代表。筆者擔任理事長的福和會，希望推動台灣有正當的右派，以與世界的右派交流。

面對主要國家的政治人物，不論左右或當政與否，都要交往，尤其對方未成名前、在野時，就要開始交流，才能有長久情誼與互信，若等到上台才見風轉舵去攀附，誰會理會？

歐美民主國家左右輪替，為何台灣沒有正常的左右輪替？

歐美左右不論如何輪替，都是認同國家，以國家利益為優先，只是在於怎樣才是國家利益的認知與施政路線有所不同。但台灣的在野黨，對國家認同錯誤，或意圖不明、搞模糊，不以台灣利益為優先，而竟以中國利益為優先，對台灣人來說，這根本是叛國行為，以致歷次選舉都是捍衛國家之爭，而無左右輪替的空間。

如今在野黨於國會推動諸多破壞政府預算、破壞憲政結構的怪奇法案，簡直是自認永遠不可能執政，其實，在野黨之所以不可能執政，就是因為不認同台灣，而被台灣人視為敵國組織。在野黨若想執政，就要以台灣為唯一，國民黨要把「中國」兩字去掉，民眾黨要時時拿出黨名中的「台灣」。

期許台灣未來能正常化，有兩個以上的本土政黨，都以台灣為唯一、最優先，只在左派與右派的理念不同，進行正常的左右輪替，一如歐美主流民主國家。相信這一天，很快就會到來，因為不認同台灣的政黨，即使囂張一時，也會很快灰飛煙滅。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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