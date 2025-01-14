自由廣場》極具諷刺的政壇年度笑話 仇恨動員的朱立倫呼籲放下仇恨

◎ 劉熙明

國民黨主席朱立倫向民進黨喊話，聲稱「我們大家放下仇恨，彼此合作讓台灣能夠更團結。」似乎希望藉此化解山雨欲來的「大罷免潮」，然而，由民間針對國民黨立委發動的「大罷免潮」，根 源於藍白立委在國會以仇恨聯共手段，對台灣進行一連串毀憲亂政，倘若人民繼續吞忍，那就要再痛苦三年。「長痛不如短痛」不如發動罷免，即使二○二五年因罷免潮而動盪一年，但若能罷免成功，讓綠營立委席次過半，那就只須痛苦一年。講白了，如果沒有「大罷免潮」，藍白立委必定是進行一連三年的毀憲亂政，人民的痛苦何處訴？

台灣的社會氛圍原本是尊重選舉結果，選完後就是休養生息，剛當選的政治人物也會有一段蜜月期。然而，立委傅崐萁在中國不知有多龐大的經濟利益，竟讓他膽敢如此蠻橫地揮舞黨鞭毀憲亂政，配合中共亂台，而其餘藍委除了是傅崐萁共犯，更有許多驚世駭俗的離譜言論，且以彷彿太妹、女流氓的手段殘暴對付女性立委同仁。

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基隆市市長謝國樑罷免案失敗後，罷免立委的聲量一時衰退，而二○二四年下半年的國會最重要任務本是審查預算，詎料藍營立委變本加厲，再度配合通過俗稱三大惡法的憲法訴訟法、選罷法與財劃法，就此再度引燃民間的「大罷免潮」。

在此建議民進黨，在2月民間自主通過第一階段罷免連署後，第二階段的罷免連署難度更高，此時民進黨就應該提供協助，否則一旦第二階段功敗垂成，民間社群勢必對民進黨不諒解，民進黨必受嚴重內傷。

（作者是台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授)

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