自由廣場》（胡，怎麼說）「傅崐萁們」非走開不可！

◎ 胡文輝

毀憲亂政、壞司法、敗財政、禍台灣…的「首惡」，「傅崐萁們」非走開不可！

罷免無大小，能罷掉一個「傅崐萁們」、就罷掉一個，能罷掉十個、廿個就罷掉十個、廿個，大罷免目標只有一個，就是讓目前藍白六十二個「傅崐萁們」，減到沒過半的五十六席以下，傅崐萁們就無法執行中共統戰頭頭王滬寧「用台灣走狗亂台灣」的狡狼戰法，無法繼續肆無忌憚、無法無天凌遲台灣！

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距離去年總統及立委投票日，今天剛滿一年，才一年，台灣就被藍白「傅崐萁們」惡整的幾乎面目全非！這只是他們亂台灣的開始，「傅崐萁們」的狠招就是肢解台灣，把台灣好不容易建立的民主、憲政、財政、司法等一個個破壞肢解、癱瘓毀壞，終極目標是碎裂台灣、方便「送中」、送入極權專制中國虎口。

修惡法「五鬼搬運法」掏空中央，是藍白「傅崐萁們」的現在進行式！繼財劃法修惡，如五鬼搬走中央三千七百億元後，又修惡「警察條例」大幅提高警消人員退休所得替代率。「傅崐萁們」包藏禍心，在「年金改革」上，打破一個大洞，目的就是毀掉年金改革及整個軍公教退撫制度。

其他軍公教退休人員馬上要求比照，蔡英文任內艱辛完成的年金改革面臨崩潰，軍公教退撫基金面臨數年內就被領光破產，屆時現職軍公教及新退休者繳了年金，將面臨無錢可領慘況。

藍白「傅崐萁們」表面上「獨厚」軍公教退休者，實際上害慘所有現職及退休未老的軍公教，退撫基金被搬光，大家都慘兮兮！更惡毒的是，藍白「傅崐萁們」藉此製造社會不公、世代不義，軍公教退休肥領、勞工瘦苦相對剝奪感更深，老的領光、少的沒的領…。「傅崐萁們」毀年金更要亂台灣！

藍白修惡憲訴法、否決新大法官任命、癱瘓憲法法庭，動員群眾上街頭無差別攻擊司法，無羞恥的挺「A錢有理，貪污無罪」，藍白破壞司法更是現在進行式。

「傅崐萁們」有如對台灣祭出黑魔法「索命咒」，提高罷免門檻只是開端，接著要把中配取得台灣身分證時間「六變四」，助中共藉操控中配鞏固在台代理勢力。不在籍通信投票蠢蠢欲動，把停留中國的台商台幹、取得中國居住證、身份證等百萬張選票都列入，形同交中共掌控，由它決定台灣大選勝敗。若得逞，台灣民主就非死不可！

大難誰先覺？當官者鄙，未能遠謀！為民主、為台灣、為子孫子孫，大家用罷免讓「傅崐萁們」非走開不可！

（作者為資深媒體人）

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