星期專論》川普會出賣台灣嗎？

◎松田康博

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川普在第一次總統任期中，為了達成「好交易」（great deal），而向中國施壓。換言之，達成有利於美國的協議，是他向中國極限施壓的原因。（路透檔案照）

即將於一月廿日就任美國總統的唐納．川普，據說對台灣既不了解也不感興趣。隨著川普當選，每個國家都在煩惱如何與他打交道，台灣也不例外。

不只是台灣，關心台灣的人最先提出的問題，也是「川普會背棄台灣嗎？」日本前首相安倍晉三的回憶錄中曾經提到，來自商界的川普不喜歡動用武力。而且，川普可以毫不猶豫地拿安全來交換經濟利益，他沒有任何必須堅持的價值或原則，一切都只是談判的籌碼。

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為了與中國交換利益，台灣真的會被賣給中國嗎？

極限施壓是為了與中國交易，還是遏制中國？

川普在競選期間，曾揚言要對來自中國的進口商品徵收六十％的關稅，中國也試圖在弄清楚此話是否當真。然而，我們應該問的並不是極限施壓是否成真，而是川普想要施加這種壓力所為何來？

川普在第一次總統任期中，為了達成「好交易」（great deal），而向中國施壓。換言之，達成有利於美國的協議，是他向中國極限施壓的原因。但在川普政府內部，有高層官員主張美中經濟脫鉤，以高關稅和高科技監控等進行施壓，並非為了與中國交易，而是為了與中國脫鉤。川普和其執政團隊之間的對中政策，存在很大的差異。

川普在第二次總統任期中將對中國施加的壓力，究竟是為了與中國達成好交易，還是為了讓美中經濟脫鉤，並遏制中國呢？進一步說，即使川普能夠與中國達成好交易，他會輕易把台灣賣給中國嗎？

好交易極為困難

我的標準答案如下。

首先，川普若要把台灣賣給中國，先決條件就是美中之間達成好交易。然而，美中兩國戰略利益重疊的可能性極低，好交易是不可能的，而且中國是一個遭受壓力就會立即報復的國家，川普若為達成交易施加極限壓力，最終很可能會導致另一場美中混戰，類似二○一八年以後發生的情況。

其次，川普政府的執政團隊人選，幾乎都是對中強硬派，強烈支持援助台灣（馬斯克是例外，但他並不負責對外政策），萬一川普為了與中國政府達成好交易而試圖出賣台灣，他們將採取什麼行動？他們有充分的能力在技術上拖延交易，甚至破壞交易。因為，在他們遏制中國的構想中，台灣是極為重要的存在，根本不可能出賣。

第三，對中強硬政策和對台援助政策，已經是美國國會的跨黨派共識。在二○一八年到二○二四年的美國國會選舉中，川普對共和黨個別議員的當選與否，具有極大的影響力。然而，執政黨很容易在期中選舉落敗，不能再連任的總統也很容易成為「跛腳鴨」。甚至在二○二八年以後，已卸任的川普是否仍有強大影響力也值得懷疑。因此，共和黨籍國會議員的獨立性也將在今後增強，即使川普決定出賣台灣也很難獲得國會的同意。

上述觀點可能過於樂觀。然而，儘管川普故意讓全球陷入不安，但這並不代表所有國家和地區都會立即且同時遭受災難。相反地，我們應該記得，四年前台灣有一些人擔心，拜登總統會將台灣賣給中國，但這些擔憂並未成真。這是因為美中矛盾已經結構化，即使是美國總統也無法獨力扭轉。

正如富蘭克林．羅斯福總統所言：「我們唯一要恐懼的就是恐懼本身」，我們不需要過度害怕川普。

（作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授；駐日特派員林翠儀譯）

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