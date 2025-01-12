自由廣場》幫立委翁曉玲複習法學緒論

◎ 蘇緯政

立法院在去年十二月廿日三讀通過《憲法訴訟法》修正案，行政院考量修正條文有窒礙難行之處，依憲法增修條文規定，呈請總統核可後，移請立法院「覆議」。然而，前天再遭藍白聯手挾人數優勢予以否決，覆議案宣告失敗。

當覆議案失敗後，根據憲法規定，行政院長必須接受該決議，且該法案應咨請總統公布。然而，法案經總統公布後「並非立即生效」，而是「總統公布之日起算第三日才生效」。

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據媒體報導，國民黨立委翁曉玲表示：「《憲法訴訟法》第九十五條就已明定，只要賴清德總統一公布，法案就同時生效，根本不存在三天空窗期。」

對於翁委員說法，筆者甚感詫異。翁委員是德國慕尼黑大學法學博士，在清大通識教育中心任教，專長領域為憲法、行政法，曾開設公民社會與法治等課程，怎麼會連大學一年級的「法學緒論」內容都搞不清楚呢？

本次三讀通過的《憲法訴訟法》修正案第九十五條內容為：「一一三年十二月廿日修正之條文，自公布日起施行。」此條文並未明確指出施行日，而是明定「自公布日起施行」，依據中央法規標準法第十三條規定：「法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。」簡單地說，此法案應「自公布之日起算至第三日起發生效力」，例如：總統在一一四年一月十五日公布，因為公布日當天也要算入，因此十五日是第一天、十六日是第二天、十七日就是第三天，所以，此法案在一一四年一月十七日才正式生效。換言之，總統公布後第三日，舊法才會完全失效，這中間仍然有二天多的時間可適用舊法。

因此，翁委員所言：「只要賴清德總統一公布，法案就同時生效」，其實是錯誤的觀念。知錯能改，善莫大焉。感謝翁委員讓我們有機會重新複習法學知識，為全民法治教育持續扎根。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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