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自由廣場》為反對而反對/「三季立委」充斥立法院

2025/01/11 05:30

◎ 吳芥之

經濟部主導中鋼成立「台灣智慧電能公司」（台智電），推動台灣綠電發展。不意外地，在野黨立委立刻反對，質疑成立目的及合法性，針對部長郭智輝強調「台智電不會虧錢」、「中鋼可隨時退股」的說明，仍一再追打，還說部長沒資格立此承諾。

政務官入閣推動政務，並無任期保障，施政戰戰兢兢。反觀立委之類的「政治從業人員」，往往不假思索地大放厥詞。公司營運由誰負責，明明《公司法》就有答案：公司負責人包括董事長、董事、經理人（如總經理、副總經理等），甚至實際控制公司業務的人。台智電成立後的營運責任，當然由董事會及實際經營者董事長、總經理承擔。經濟部長職責在政策推動，無須為公司經營結果背書。欲將企業營運成敗歸咎部長，顯然誤解公司治理的基本原則。

台灣的政治人物常以政治腦袋解讀經濟議題，卻忽略經濟問題的複雜性與專業性。全球主要國家如美國、德國、日本等，均透過政府積極推動半導體及AI產業的發展，而這些當紅產業又被視為「吃電怪獸」；隨著ESG和乾淨能源的要求日益嚴苛，任何有助於減碳與發展綠能的政策，皆應該認真看待。台智電的成立，正是因應國際趨勢與市場需求的政策作為。

當今經濟模式，已由過去強調「控制權、所有權」，轉向「使用權、共享經濟、合作生態系」的運作模式，不用功的民代卻抱持過時的思維模式，無法理解人工智慧時代的商業邏輯與經濟轉型趨勢，都對社會、經濟造成殺傷力。

台智電打造的綠色電力調度平台，正是順應這種經濟轉型趨勢。該公司吸引多家民間知名企業入股，透過合作共創價值，促進產業鏈整合與升級；而由政府出面號召，業者共同參與，讓綠電平台能依循市場供需狀況調節，更可淡化官方角色、擺脫公務體系的僵固性，增強因應市場變化的彈性。

用人唯才，綠電人才培養尤其不易，一位受過行政系統政策訓練，又在外商能源機構服務過、具有國際經驗的人，多年的能源經歷，為什麼不能出任台智電的副總經理？

台智電猶在規劃，在野黨立委就喊會虧錢，又要誰負責，說白了，就是「執政黨要做的我就反對，執政黨做不來的我就硬推」的擺爛心態。帶著偏見的政黨色彩，不是真正替國家產業解決問題，這種素質的立法委員，其心可議。

見識淺薄的人，古稱「三季人」，猶如一生只知春夏秋，不知有冬的蟲子。對專業議題僅懂皮毛就大肆誇談的民代，徒顯無知。

法務部連續三年派員出席「歐洲司法網絡會議」，在野黨憲政殺手立委竟質問，參加「網路」會議為何還要出國？如此質詢曝露出立委對國際會議形式的無知，更顯示對外事交流重要性缺乏基本認識。

全球政經局勢快速變化，台灣必須積極因應產業升級的挑戰。台智電的成立，提升台灣綠色能源的韌性與供應彈性。經濟議題需用專業視角與務實態度來解決，政治從業人員理應虛心求教、深入理解，若一味將經濟問題簡化為政治操作，只會自曝其短，留下笑柄。

（作者是資深媒體人，企管博士候選人）

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