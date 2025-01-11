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自由廣場》民眾黨支持者應想想 清廉、權力鬥爭和柯文哲的危機

2025/01/11 05:30

◎ 奚清廉

民眾黨今辦「一一一釘孤枝」活動，聲稱是為司法正義發聲，但這背後的問題值得所有支持者深思。柯文哲因政治獻金爭議被收押，將代理主席的位置交給了黃國昌。然而，有傳聞指出，柯文哲可能因涉及重大弊案與金流問題，甚至面臨人身安全威脅，才被迫交出領導權。黃國昌對柯家管理模式的不滿，可能早已為黨內的內部分裂埋下伏筆。

更令人擔憂的是，陳佩琪的角色也被推上風口浪尖。她承認補助款曾被帶回家，卻不得不提告，還被牽扯進子女疑似投資海外空殼公司、滯留海外，甚至人身安全的問題。雖然這些行為可能並非有意，但她如今卻被捲入政治風暴的中心。傳聞指出，黨內一些權謀者正利用這些爭議，削弱柯文哲的影響力，甚至讓陳佩琪成為權力鬥爭的工具。

對於支持者而言，這些問題不可忽視，也值得仔細思考。

支持者應該追問的三個核心問題

一、柯文哲的權力交接是真心還是被迫？

代理主席交給黃國昌，這究竟是正常過渡，還是內部權力鬥爭的結果？

二、政治獻金的真相為什麼還沒公開？

民眾黨若自稱清廉，為什麼不公開所有政治獻金的細節，來澄清外界疑慮？

三、陳佩琪是否被利用？

身為醫師，陳佩琪是否正在被迫承擔內部鬥爭的壓力？支持者應該關心並保護她，讓她回歸專業與本分，而不是成為政治權謀的犧牲品。

民眾黨未來的核心在於透明與團結

「一一一釘孤枝」活動真的是為司法正義發聲，還是用來掩蓋內部分裂的工具？支持者應該理性思考，今天的民眾黨是否還能代表清廉與改革的初衷。如果內部分裂持續下去，清廉的旗幟可能會徹底損壞，而這一切最終傷害的，將是支持者的信任。

民眾黨的未來需要的是透明與團結，而不是更多的內鬥與掩蓋。支持者，你們有權追問真相，也有責任要求答案。這是對民眾黨的期待，更是對台灣政治清廉的基本要求。

（作者是台北市民）

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