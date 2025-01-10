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自由廣場》為保外就醫留伏筆?／當庭嗆檢察官 柯文哲哪有「失智」?

2025/01/10 05:30

◎ 余易年

民眾黨前主席柯文哲因為涉入京華城容積案、政治獻金案而再度遭羈押禁見，他的太太陳佩琪發文聲稱，柯在開羈押庭前已經出現「上一句話說完，不知道下一句要說什麼」的失智前兆。

一味挺柯的小草讀到此文，肯定萬般不捨，進而更加氣憤，此文對星期六打算走上街頭「一一一釘孤枝」的民眾黨，具有火上加油召喚群眾的作用，但效果也僅止於此。

究竟柯文哲有沒有失智前兆？其實，檢視柯文哲最近在羈押庭的表現就清楚了，柯文哲在開庭時還針對檢察官直接開嗆「想要關我就直接講」，思路活躍，膽氣十足，也沒有咳一聲，哪裡有一點像陳佩琪說的「不斷咳嗽」及「思緒不清」？陳佩琪的發文，不外乎是藉由溫情攻勢，煽動民眾黨支持者的最後剩餘能量。同時，這或許也是陳佩琪為柯文哲日後申請保外就醫而預留的伏筆，一旦罪證確鑿柯文哲確定得入獄後，這段文字記錄屆時就可用來主張柯已經有失智傾向。

就情感面來說，陳佩琪「等不到先生回家吃團圓飯」，無處話淒涼的遭遇令人惋惜，但回首一兩年前，柯文哲正炙手可熱時，陳佩琪也沒少在旁搧風點火，盼望柯文哲能更上一層樓，如今才在悔教夫婿覓封侯，真的是太遲了。

如果當時陳佩琪能勸柯文哲潔身自愛、清廉愛民，或許結局就完全不同，但世上沒有後悔藥，只能說如今的慘況也是他們夫妻倆自己一手造成，怨不得別人呀！

（作者是嘉義市民）

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