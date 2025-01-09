自由廣場》藍白修法挖錢坑 年輕警察未來有退休金可領？

◎ 葉昱呈

假設有相同服務年資、俸點的軍人甲、教師乙、公務員丙、警察丁，四人每個月都固定從薪資提撥本俸兩倍的十五%至退休金專戶，但四人退休時，警察丁的月退俸卻高出其他人一至兩萬元，這樣公平嗎？

藍白立委聯手通過《警察人員人事條例》第三十五條修正案，將警察人員的退休所得替代率上限提升至八十%，有八成退休基層警察月退休金可領到七萬四五四四元，比常務次長還多，實在太離譜！

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所有軍公教警人員在職時，均依相同標準提撥薪資的一部分到退休金專戶儲存，且提撥率一致，如今修法後，警察退休所得卻大幅超過其他軍公教，不僅加速退撫基金枯竭，且對退撫制度的公平性造成嚴重衝擊，甚至加劇世代之間的矛盾。

筆者有許多同事不願提前退休的原因，是因退休所得比起在職薪俸，差距相當大，如今修法後，警察退休所得與現職薪俸的差距大幅拉近，勢必提高警察退休意願，進而選擇提前退休，屆時恐致警力不足，進而影響治安，危及社會大眾。

既然軍公教警皆以相同標準提撥退休金入專戶，藍白立委憑什麼強行修法單獨拉高警察月退金？有召開公聽會或說明會、與其他軍公教人員充分溝通討論過嗎？如此「橫柴舉入灶」的粗暴修法，令人憤怒且無法信服，一旦拖垮退撫基金財務，現職的年輕警察未來還有退休金可領嗎？

（作者是公務員）

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