新聞線上》行政院要靈活應變

記者陳杉榮

國眾兩黨在立法院結盟，裂解民進黨執政的招數越來越多，繼國會擴權法案、選罷法、憲訴法、財劃法之後，藍白又聯手通過修正警察人員人事條例，大幅提高所得替代率，破壞公務人員退撫制度設計的核心原理及其根本，未來的「步數」會更多，民進黨政府要怎麼因應？行政立法兩院如何協調？除了看到柯建銘總召「老驥伏櫪，壯心不已」高喊「雙罷免」，目前仍是無解。

依憲政學理分類，民進黨政府屬於「少數政府」，朝小野大本就難為，但必須勇於突破。台灣早有少數政府的先例，二千年第一次政黨輪替，「國親聯盟」佔國會多數，要求陳水扁提名國民黨人組閣，阿扁回罵「國民黨想整碗捧去」後，任命前國防部長唐飛組閣，其實有豐富的想像可能性，可惜阿扁便宜行事，把好好一盤棋給搞砸了！他有意緩解政治氣氛，邀請連戰和宋楚瑜會面，但見了連戰後馬上宣布「停建核四」，當場打臉連戰，激怒國民黨；他和宋楚瑜見面，簽署「扁宋十點共識」，民進黨內譁然。

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唐飛不滿核四停建去職，接著由張俊雄組閣，國親聯盟在立法院決議將張俊雄院長列為「不受歡迎人物」，經過反覆折衝，決議重啟核四興建，扁政府已然重傷。當時的立法院，在泛藍主導下，工時案、財劃法修正案、司法院、考試院、監察院人事同意案，一再遭遇國親聯盟杯葛。而週休二日、老人津貼、國民年金等叫賣式的提案，也層出不窮。面對連宋同盟，阿扁有李登輝協助，立法院還有王金平扮演魯仲連，跌跌撞撞過了八年。

二○一六年第三次政黨輪替，蔡英文當選總統，民進黨國會過半，首度「完全執政」，蔡英文任命林全組閣。為了減少行政立法兩院運作摩擦，林全邀黨團總召柯建銘研討溝通機制，每週一召開行政、立法政策協調會報，每週四林全與立委固定便當會。之後為補不足，蔡英文宣布，每週邀集府院黨和地方與中央黨部，召開「執政決策協調會議」，目的是國會運作順暢。

賴清德當選總統，民進黨在國會成為少數，邀請民眾黨組成聯合政府，本來是一個方向，但民進黨不作此打算。韓國瑜當選立法院長，更加注定國會議事「受制於人」。此一局面更加艱險，行政立法兩院的協同作戰更加重要，但迄今未見建構兩院協調機制，藍白聯軍接續拆掉政府的圍牆，拆掉廚房，就快拆到房間了，卻沒有看見一個正面迎戰，靈活因應變局的行政院。黨政運作如何？黨團授權如何？全部霧煞煞！選民只看到一個以不變應萬變的政府，還有憂心如焚的柯總召。變局還很多，行政院還真的以為就快要過年了嗎？

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