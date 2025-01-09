晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》行政院要靈活應變

2025/01/09 05:30

記者陳杉榮

國眾兩黨在立法院結盟，裂解民進黨執政的招數越來越多，繼國會擴權法案、選罷法、憲訴法、財劃法之後，藍白又聯手通過修正警察人員人事條例，大幅提高所得替代率，破壞公務人員退撫制度設計的核心原理及其根本，未來的「步數」會更多，民進黨政府要怎麼因應？行政立法兩院如何協調？除了看到柯建銘總召「老驥伏櫪，壯心不已」高喊「雙罷免」，目前仍是無解。

依憲政學理分類，民進黨政府屬於「少數政府」，朝小野大本就難為，但必須勇於突破。台灣早有少數政府的先例，二千年第一次政黨輪替，「國親聯盟」佔國會多數，要求陳水扁提名國民黨人組閣，阿扁回罵「國民黨想整碗捧去」後，任命前國防部長唐飛組閣，其實有豐富的想像可能性，可惜阿扁便宜行事，把好好一盤棋給搞砸了！他有意緩解政治氣氛，邀請連戰和宋楚瑜會面，但見了連戰後馬上宣布「停建核四」，當場打臉連戰，激怒國民黨；他和宋楚瑜見面，簽署「扁宋十點共識」，民進黨內譁然。

唐飛不滿核四停建去職，接著由張俊雄組閣，國親聯盟在立法院決議將張俊雄院長列為「不受歡迎人物」，經過反覆折衝，決議重啟核四興建，扁政府已然重傷。當時的立法院，在泛藍主導下，工時案、財劃法修正案、司法院、考試院、監察院人事同意案，一再遭遇國親聯盟杯葛。而週休二日、老人津貼、國民年金等叫賣式的提案，也層出不窮。面對連宋同盟，阿扁有李登輝協助，立法院還有王金平扮演魯仲連，跌跌撞撞過了八年。

二○一六年第三次政黨輪替，蔡英文當選總統，民進黨國會過半，首度「完全執政」，蔡英文任命林全組閣。為了減少行政立法兩院運作摩擦，林全邀黨團總召柯建銘研討溝通機制，每週一召開行政、立法政策協調會報，每週四林全與立委固定便當會。之後為補不足，蔡英文宣布，每週邀集府院黨和地方與中央黨部，召開「執政決策協調會議」，目的是國會運作順暢。

賴清德當選總統，民進黨在國會成為少數，邀請民眾黨組成聯合政府，本來是一個方向，但民進黨不作此打算。韓國瑜當選立法院長，更加注定國會議事「受制於人」。此一局面更加艱險，行政立法兩院的協同作戰更加重要，但迄今未見建構兩院協調機制，藍白聯軍接續拆掉政府的圍牆，拆掉廚房，就快拆到房間了，卻沒有看見一個正面迎戰，靈活因應變局的行政院。黨政運作如何？黨團授權如何？全部霧煞煞！選民只看到一個以不變應萬變的政府，還有憂心如焚的柯總召。變局還很多，行政院還真的以為就快要過年了嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書