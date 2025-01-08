自由廣場》大罷免展現台灣人的民族自決

◎ 賴榮偉

我們的對手不是競爭者，是敵人。中共利用藍白「以台治台」，併吞台灣。

敵人發動的是一埸「超限戰」，是一場「全面戰爭」，置「主權在民」的台灣人為死地，不留餘地。若我們還用「有限戰爭」的思維來因應，那才真的愚蠢至極。

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自命清高的談價值中立，只會讓殃民禍國的極端思想趁虛而入。中共與藍白利用間接民主的人頭多數來侵犯人民主權，損害這塊土地上的人民自決。人權豈能在多數決下被交易？即使兩造同意，人權也非市場商品可以買賣。看不透民主思想的自由真諦，遑論追求人民與國家的正義。

所以，我認同「大罷免」。當前的藍白黨，甘做敵人的代理人，已非忠誠的反對黨。這樣的黨與代議士非是扮演社會與國家的橋樑，而是社會價值與國家生存的毀壞者。

台灣的民主憲政體制正被敵人以體制內外手段蠶食。公民社會運動必須展現「民族自決」的治理能量。執政的民進黨不能置身事外，與公民團體的夥伴關係連結，勢在必行。

直接民主的社會運動，喚醒全民的人民自決意識，包括投票給藍白者；另一方面，更是傳播正確的訊息給國際社會，請世界的友人勿做出錯誤的判斷。台灣人民並未坐視民主體制的失靈。福爾摩沙的台灣人想要自決這塊土地的命運，並不想當中國人或成為中華人民共和國的一部分。這才是台灣真實的民意。

（作者是TIA台灣勵志協會執行長 大學教授）

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