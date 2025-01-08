自由廣場》從加拿大總理說起 倘若台灣房地產也遭中資赤化

◎ 方復權

加拿大總理杜魯道於台灣時間六日晚間宣布辭去自由黨黨魁與總理職務，但表示會繼續擔任總理，直到黨內選出繼任者為止。現年五十三歲的杜魯道自二○一五年十一月開始掌權，到了去年底，因為國內經濟持續萎靡不振，以及政治醜聞不斷，支持率下滑至三十三% 的新低，進而遭受黨內批評聲浪不斷，以及各界壓力極大的情況下，不得不做出痛苦的決定。

如同近年來全球遭受通膨之苦，杜魯道政府創下民生物資通膨新高點，主要城市如溫哥華、多倫多、蒙特婁等地區房市上漲三十%｜四十%，讓加國人民苦不堪言。筆者的加拿大客戶若干年前就曾經在每日往來的電子郵件訴苦，汽油價格漲得是「沒天沒良」，真不知如何是好。至於醜聞風暴，杜魯道遭多次爆料，接受企業好友豪華招待旅遊；他的家人則被披露從慈善機構WE Charity獲得數十萬美元的「報酬」，該慈善機構曾經與杜魯道政府簽訂肥約。換言之，就是暗示「後謝」，嚴重損害杜魯道的聲譽。

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反觀台灣，民生消費物資的通膨率控制得還算不錯，不像加拿大和美國，民怨搞到總理和總統要換人。至於房市，這相當耐人尋味，位於大溫哥華地區的國外客戶十五年前就曾經告訴筆者，當地房產價格被中國移民炒到恨天高。如今回想，幸虧我國政府一再管制，沒讓中資與中企「赤化」台灣房地產，否則後果如同加拿大，不堪設想。

杜魯道下台，許多外媒沒錯過即將於一月二十日上台的美國準總統川普，還利用川普威脅對加拿大徵收二十五%的關稅，以及嘲笑特魯道是「偉大的加拿大州」的「州長」（意指為美國的一州），而非加國總理，當成是壓垮駱駝的最後一根稻草，因為杜魯道連外交折衝都失了戰線。

目前加拿大是全球第一大經濟體美國的次大貿易夥伴，竟然發生通膨嚴重，物價指數飆漲，讓民眾對政府失去信心。對美貿易排行第八的台灣，必須引以為鑒，除了加強對美關係，經濟穩定與政治清廉，絕對是贏得人民信任的兩大法寶。

（作者從事國際貿易）

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