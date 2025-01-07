社論》「遲來的正義是被否定的正義」

法務部日前公告八百五十八人名冊，都是威權統治時期司法不法及行政不法的受害者，依《促進轉型正義條例》平復其權益。以名冊上的台大教授彭明敏為例，因一九六四年《台灣人民自救運動宣言》一案遭判處的有期徒刑、褫奪公權及沒收等刑事判決，都予撤銷，並塗銷前科紀錄。法務部指出，二○二二年以來，已平復司法不法及行政不法，共五千二百七十五起案件。

對絕大多數受難者來說，法務部的公告，實為遲來的正義。以彭明敏為例，當時是台灣大學最年輕的系主任，國際法知名學者，曾任駐聯合國代表團顧問，因與學生謝聰敏、魏廷朝起草《自救宣言》，尚未散發，即遭逮捕。彭明敏被判刑八年，隔年特赦，但軟禁在家；一九七○年變裝出逃，海外流亡二十三年方得返鄉。謝聰敏坐牢十二年，也流亡海外數年；魏廷朝先後三次入獄，坐了十七年政治黑牢。謝、魏兩人已先後平反，但二○二二年去世的彭明敏，所背負的叛亂罪名，事隔六十年方以得直。

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對彭明敏所受冤屈，賴清德總統感受良深。去年九月出席《自救宣言》六十週年紀念場合，他感念彭明敏師生三人：在專制獨裁、戒嚴的黑暗年代，不怕生命危險，發表《自救宣言》，是非常偉大的行動；不只喚醒了當時的人們，六十年後的今天，也持續鼓舞當代台灣人；《自救宣言》揭穿二十世紀「反攻大陸」的騙局，現在大家才有這個勇氣，揭穿共產主義要併吞台灣的騙局。他期勉國人齊為民主自由打拚，讓下一代繼續享有民主成果與自由的滋味。

這次同獲平復的，還有前年以一百零三歲去世的鍾逸人。他是二二八事件中，台灣知名的「二七部隊」部隊長，率領當地經歷二戰的群眾，武裝對抗從中國大陸前來鎮壓、屠殺的軍隊，創下二二八事件台灣人奮起對抗國家暴力的典型。他事後被以內亂罪判刑十五年，刑期屆滿卻未依法釋放，遭當時台灣保安司令部「借提」，再強迫勞改兩年，前後服刑十七年，是威權時代司法不法的顯例。

鍾逸人主張，台灣人不是中國人，以「生不為奴」信念及共同意志，讓國際社會知道台灣人要建立主權獨立的國家。為喚醒國人對台灣歷史人文的認知，他把一生著成《辛酸六十年》，獲頒巫永福、吳濁流等文學獎及廖述宗教授紀念獎。他與彭明敏一樣高壽，但都未能在生前獲得正式平反。

在此之前，一九七○年四月於紐約刺殺行政院副院長蔣經國的鄭自才，去年九月以司法不法獲得平復。他與妹夫黃文雄當年「刺蔣」未成，在海外興起台灣獨立運動風潮；蔣經國當權後，若干台灣化舉措，應與這一事件有關。鄭自才流亡海外多年，一九九一年突破「黑名單」返鄉，被依非法入境、《動員戡亂時期國家安全法》判刑一年入獄。法務部指出，當年判決未說明鄭自才入境方式等積極事實，逕認其擅自潛入台灣，既有違嚴格舉證原則之虞，也未落實公平審判原則，應平復所受司法不法。鄭自才近年曾以「刺蔣」著書，開過畫展，也參與政治活動。

黨國時代所炮製的錯、冤、假案不勝枚舉，致貽「你叛亂、我亂判」之譏。當局為壓制異議、鞏固威權統治，不惜以犧牲人民生命、人權、自由為代價；至今法務部已處理的五千多例，只是其中一部分，亟待積極推進，以落實轉型正義。尤其當事的受難者，人生精華歲月，或生命橫遭剝奪，或身陷牢獄失去自由、人權，或顛沛流離有家歸不得，甚至含恨以終，在在凸顯轉型正義實為台灣民主化之後的要務。

事實上，社會因黨國當局所施行的白色恐怖，羅織甚廣，對當事人的迫害固不待言，其牽扯的層面之大，從今天民主自由角度看，令人瞠目結舌。彭明敏案顯示，當年威權統治深入校園，許多師生與校友受害，校園白色恐怖歷史有待清查。再如鄭自才，「刺蔣」不成，禍延家人，被長期監控，這也是當年許多被列為「黑名單」、有鄉歸不得海外異議人士的共同遭遇。至於當事人，彭明敏、鍾逸人生前見不到平反，也是通例。曾任中央銀行總裁的許遠東，大學期間曾以莫須有罪名遭拘禁及思想改造一年半，長年影響職場生涯，其後行政院長蔣經國以「年輕時代的事，可以誤人一時，不可誤人一世」，才終獲化解。

美國民權領袖金恩曾有名言，「遲來的正義是被否定的正義。」（Justice too long delayed is justice denied.）對於落實轉型正義，吾人宜做如是觀。

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