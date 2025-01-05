自由廣場》寫給深藍長輩們的一封信

◎ 陳韋如

從二○二四跨過二○二五，台灣社會依然不平靜，在藍白不在乎民意，持續毀憲亂政下，全國各地公民團體積極投入，大罷免時代來臨！許多人表示，是為了我們的下一代站出來，我認為不只如此！從最近藍白立委通過或打算通過的法案來看，首先受害的是台灣超過四百萬名長者。

第一，三大惡法之一的財劃法，搶奪中央財源每年三千七百億元後，近年推廣施行順利的長照政策，還能繼續嗎？長照二．○在去年就有數十萬人受惠，數十萬個家庭仰賴居家護理照顧或經費補助等，在財劃惡法下，長者與其家庭將首當其衝。

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第二，甫通過的就業服務法，取消八十歲以上聘僱外籍看護的巴氏量表，表面上看似方便申請，實際上卻忽略台灣已步入高齡化，與看護市場吃緊的供需結構。在不需巴氏量表的前提下，有錢沒有需求的家庭將排擠到真正有需要的家庭，甚至可能造成外籍看護薪資大幅上升，屆時，是不是又得開放中國籍看護來台平衡供需？試問，近期沸沸揚揚的滲透議題已產生諸多疑慮，難道未來家裡有長住敵國來的看護，台灣人會不擔心嗎？

第三，有條件取消六十五歲以上健保費，把健保存廢的壓力轉嫁到青壯年，是世代正義的問題，配合國民黨欲推行的中配縮短取得身分證年限一併來看，細思極恐啊！中配取得台灣身分證之後，其父母就可來台依親，居住六個月後使用健保，眾所皆知，現今港澳的醫院要排一項檢查，動輒半年以上，請問各位長輩，當您們身體不舒服或有慢性病須定期追蹤時，可以忍耐等半年再就醫嗎？

綜上，請至今還支持藍白的長輩們，看看現在的生活、所享受的福利，再想想這些惡法若持續強行通過，會有什麼後果？請一起站出來，罷免不適任立委吧！

（作者為台北市民）

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