自由廣場》藍白機關算盡玩法自斃！

◎ 余哲彰

中國國民黨與民眾黨在立法院聯手強行通過包括《選罷法》、《憲法訴訟法》以及《財政劃分法》三大惡法的修正案後，原以為在惡意封殺賴總統所提名的全部大法官人選與提高憲法法庭審判門檻後，會讓執政的民進黨無計可施，只能眼睜睜看著藍白兩黨奪權又搶錢。

但這種瞻前不顧後的草率粗暴修法，引發選民普遍反感，他們所造的業障如今逐一得到報應，首先是民眾黨籍的新竹市長高虹安因涉貪被判決有罪，高院提起憲法訴訟，要求大法官判決宣告立法院組織法第卅二條第一項規定違憲來為她解套。

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另外，中國國民黨籍的前南投縣議員史雪燕因為拒絕放棄中國國籍，被內政部以違反國籍法規定解除公職，讓中國國民黨痛罵內政部違憲；乃至於該黨的立委陳玉珍被指擁有中國居民身分證，如果查證屬實，最後也可能跟史雪燕一樣被解除公職。

這些爭議都需由大法官審理，但是藍白自作聰明地聯手否決大法官人選與提高憲法法庭審判門檻，將憲法法庭徹底癱瘓後，無論是高虹安、史雪燕或是陳玉珍，想透過大法官釋憲來尋求救濟，顯然就會立即踢到鐵板！

中國古有商鞅變法，讓秦國從落後的部落型國家轉變成強大「虎狼之國」，建立第一個大一統帝國，最終卻因走投無路落了個「作法自斃」慘死的下場。

美國著名作家馬克．吐溫曾說：「歷史不會重演，但總會驚人地相似。」 ，雖然現在台灣政局與二千多年前的秦國迥然不同，但是短視近利、利令智昏的愚蠢人性卻並沒有多大的改變。

國眾兩黨在去年總統選舉中想要「藍白合」卻因為各懷鬼胎而破局，如今又仗著他們在立法院的脆弱相對多數席次以為可以草率修法強奪行政權，但機關算盡的結果，卻極可能只是害人害己、玩法自斃！

（作者為公務員）

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