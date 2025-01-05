自由廣場》看證據辦案 不放棄對公平正義的追求

◎ 郭翰林

台北市前市長柯文哲涉貪被起訴，北院日前裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨北市議員應曉薇、柯競總財務長李文宗提高交保金並配戴電子腳鐐，北檢不服，再度抗告。高等法院二度撤銷發回更裁；這樣的司法攻防，引起各方不同的論戰。

反對聲音不外是交保金已提高、加上配戴電子腳鐐，已無逃脫的可能。認定高額交保金已違反比例原則，北檢仍然抗告，似若不將柯等人羈押絕不罷休，是政治追殺手段。此種論點，在藍白陣營廣泛發酵。

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當然基於無罪推論原則，不應入罪於前。但北檢抗告的主因在於嫌疑犯、證人之間的串供或滅證，請問法官要如何確保嫌疑犯不與證人聯繫？實務上如何進行與稽察？檢察官看證據偵辦，只要有串證或滅證之虞，抗告就成不得不的選擇。至於交保金或電子腳鐐的裁量則是法官的事。

因此，政治可以有立場、司法當然有攻防。但過氣政客不就事論事，反藉此磳聲量、保官位、刷存在感，那就惹人發笑了。畢竟證據薄不薄弱，看的還是證據，而不是政治顏色、網路聲量或派系算計或權勢。

循此原則，檢方抗告成功，四人再度羈押禁見三個月。開庭期間，柯文哲還嗆說「想關我就直接講」，這種嗆賭，與上述狀況類似，似有當年白色力量的氣勢，但非常可惜的少了強調的公開、透明價值，至今遲不見柯文哲公開的談貼身祕書「橘子」許芷瑜為何要遠避海外？還不現身說明，至少把疑點或證據公開透明的呈現出來呢？

柯文哲與其當庭嗆賭檢方，不如霸氣的公開呼籲「愛玩的小朋友」許芷瑜出來「玩玩」吧！至少，這還比較符合柯文哲強調的「民意」！

但有趣的是，橘子不出來，四人再度還押。民眾黨及相關人士卻互相開打，小草批蔡壁如「翻供」致柯被押，而蔡壁如則嗆陳智菡…民眾黨代理主席黃國昌還號召小草上街頭「一一一，釘孤支！」，嗆聲賴總統還給大家司法正義。

朱立倫也支持民眾黨上街頭，他的子弟兵凌濤還稱「藍白合二．○」是「司法正義，不是選舉」。這說法不就此地無銀三百兩，明打著「司法正義」口號，暗地做著「選舉」的能量動員。

一個司法個案，少了橘子，關了柯文哲、紅了黃國昌，匯聚了藍白，但真相仍然不明…說穿了，政治考量的多，期待真正司法正義的少。究其根源，司法仍有長期不被人民信任的歷史，才讓藍白有同謀的機會。

北檢只要真能看證據辦案，一如此次抗告，不畏各種政治壓力、非言流語或網攻，拿出勇氣揪出真相，突破過去的窠臼，為台灣的司法守住公平正義，那麼套句柯的話，「只要你們（北檢）不放棄，人民就不會放棄」。畢竟，人民不會放棄對公平正義的追求。

（作者為自由評論者）

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