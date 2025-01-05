自由共和國》楓紅襲嚴冬的祝福

攝影家許釗滂日前所攝楓紅作品。（許釗滂作品）
攝影家許釗滂日前所攝楓紅作品。（許釗滂作品）
時光流轉，深秋的寒風已然悄悄接替了冷冽的嚴冬，帶來了一抹紅楓與清寒的氣息。在這季節交替的時候，滿山紅葉如火般點綴大地，提醒我們珍惜每一刻的溫暖與美好。
攝影家許釗滂日前所攝楓紅作品。（許釗滂作品）
嚴冬未至，深秋的溫度似夾在寒冬中，沁涼的風中藏著溫暖的期盼。無論你是在忙碌的城市中追逐夢想，還是在靜謐的鄉間品味生活，願一聲誠摯的問候，帶給你片刻的溫馨，如陽光般驅散心頭的寒意。
請繼續往下閱讀...
（許釗滂作品）
願冬末的日子裡，我用感恩之心，擁抱每一天的美好。願我的問候在寒風中的你，心中仍有一片我的祝福暖陽照耀。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw