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評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》楓紅襲嚴冬的祝福

2025/01/05 05:30

攝影家許釗滂日前所攝楓紅作品。（許釗滂作品）攝影家許釗滂日前所攝楓紅作品。（許釗滂作品）

許釗滂／攝影家

攝影家許釗滂日前所攝楓紅作品。（許釗滂作品）攝影家許釗滂日前所攝楓紅作品。（許釗滂作品）

時光流轉，深秋的寒風已然悄悄接替了冷冽的嚴冬，帶來了一抹紅楓與清寒的氣息。在這季節交替的時候，滿山紅葉如火般點綴大地，提醒我們珍惜每一刻的溫暖與美好。

攝影家許釗滂日前所攝楓紅作品。（許釗滂作品）攝影家許釗滂日前所攝楓紅作品。（許釗滂作品）

嚴冬未至，深秋的溫度似夾在寒冬中，沁涼的風中藏著溫暖的期盼。無論你是在忙碌的城市中追逐夢想，還是在靜謐的鄉間品味生活，願一聲誠摯的問候，帶給你片刻的溫馨，如陽光般驅散心頭的寒意。

（許釗滂作品）（許釗滂作品）

願冬末的日子裡，我用感恩之心，擁抱每一天的美好。願我的問候在寒風中的你，心中仍有一片我的祝福暖陽照耀。

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