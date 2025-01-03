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自由廣場》憲訴法修惡 政院覆議有理

2025/01/03 05:30

◎ 江榮祥

藍白主導修訂《憲法訴訟法》，規定憲法法庭作成判決，應經大法官十人參與評議，且同意作成違憲宣告之人數不得低於九人。行政院認窒礙難行，提出覆議。

按合議體合法處理事務，必須集合成員達到一定人數。單純以學理而論，立法委員負有出席義務並受領報酬，其成會門檻理當較高；人民團體成會則宜設低門檻，以免出席難達門檻而動輒癱瘓。

然而，立法院以《立法院職權行使法》第四條第一項決定本身的成會門檻，卻是著重「會議的容易召開」與「議事的迅速進行」，採行超低的「立法委員總額三分之一」作為成會門檻；反而是制定《人民團體法》第二十七條，卻要求人民團體開大會必須達到相當高的「會員或會員代表過半數」出席，既剝奪人民團體自行決定成會門檻的權利，也違反「體系正義」。

尤其憲法法庭，當然絕非人民團體可比，依修法前的原規定作成判決，應經大法官「現有總額三分之二」以上參與評議，並經過「半數同意」，門檻合理，運作順暢。此次修正，調高門檻且缺乏彈性，已壓迫司法權運作空間，勢必癱瘓憲法訴訟，以致無法有效解決憲政爭議，終將影響人民權利救濟。對照立法院仍以超低門檻開會，益見荒謬！

（作者是律師、民間司改會常務執行委員）

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