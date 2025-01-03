晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》馬兒不吃草 如何跑得好?/從管理鐵三角看反詐宣導經費

2025/01/03 05:30

◎ 林山姆

新的一年，最令人掛心的仍是詐欺議題的犯罪控制，特別是詐欺防制宣導預算遭遇多方質疑，迄今仍未通過打詐所須的宣導經費。或許我們可以借用企業經營的角度，檢視這些質疑。

一○一團隊每年斥資上千萬施放跨年煙火，這些斑彩絢爛的煙火不僅吸引百萬民眾，帶動周邊商機，更成為全球迎接新年的報導，強化國際旅客的台灣印象，從效益來看收益宏大。

反詐欺宣導經費，屬於非創造經濟收益的投入，在經費使用上較難評估效益，回顧二○二四年，政府拍攝一八○部以上影片，經由官方網路推出，囿於經費不足，這些反詐影片與圖卡多數由警察同仁自力製作，為節約經費，不購買媒體通路，只在免費的社群媒體、官網推播，為了省錢，中央由警政署長、刑事警察局長呼籲「公益」合作，各地警察局長、分局長則去請託地方電視台、廣播電台「公益」推播，結果觸及層次，大量集中在關心政府施政的相同族群，形成同溫層效應。各地方警力在常年的繁重工作與反詐製播之間地獄式循環，靠北中央的要求，張署長上任後立即簡化地方的宣導要求，但中央則仍處於宣導人力不足、經費有限、承辦人出逃的處境之下苦撐，究竟要如何才能達成「又快、又好、又不花錢」的識詐宣導？

John Ruskin所著《商業平衡普通法》列入企業管理中著名的專案管理鐵三角，指出「速度、品質與經費」這三個項目只能同時選擇兩個，不可能存在又好、又快又便宜的管理專案。因此針對宣導目的，我們須在成本、時間和資源（CTR）三者做出選擇，國家現在將整個識詐工作交由內政部警政署的執行專案，由此來看，既想要減輕地方警力的負擔、又不投入必要的宣導成本，卻希望達成全民都能迅速獲得防詐資訊、阻斷被騙，顯然違背管理鐵三角理論。

從數據看，平均每日民眾被騙約六百件，財損四億元，我們必須爭取時間，將最新詐欺手法拆解告知民眾，在阻止民眾受害上已無其他選擇，若僅依賴有限警力犧牲假日全年投入，卻無經費挹注，如何能期待識詐工作的範疇與品質?識詐宣導從來不是在幫政策宣導，而是為了保護民眾的必要教育工程。

（作者是警務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書