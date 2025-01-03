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自由廣場》翁曉玲詭譎的通識課

2025/01/03 05:30

◎ 李坤隆

中國國民黨不分區立委翁曉玲在立院的言行引發高度爭議，她在大學授課過程則被民進黨新北市議員卓冠廷爆料，指她在清大開了一堂「帶學生去上海」的課，且已連開二年，此課程在參訪上海時要繳三萬元，甚至行程就是馬英九基金會所辦兩岸青年交流的標準行程。

然而，校園本應是最乾純的場域，如果授課者的政治立場是如此偏頗，恐怕就不太適合擔任教職，學生需要培養的是理性思辨能力，如果老師一味灌輸極端觀念，甚至有濃濃的政治意圖，恐怕不利學習。尤其課程還須另繳三萬元，對家長更是額外負擔，更可怕的是背後若有特殊補助的單位，那就更不被接受了。

其實現在校園的授課上是絕對的自主，所以教師更應該知道自我檢視課程的實用性與教育性，畢竟學生在某種程度上是相信老師的，一旦老師自己都無法分辨教職對於學生未來的重要與關鍵性，甚至刻意將政治性帶入校園的課堂上，那都不是我們樂見的結果。

其實現在的學生接受資訊的量是夠的，但是整體的理性思考力普遍缺乏，在這樣的情況下老師就顯得格外的重要，所以當我們看到翁曉玲的課程時，再回過頭檢視他在立法院的言行，就會感到更多的憂心，我們更怕學術自主變成特定的政治介入舞台，畢竟這傷害到的不僅是學生未來的民主觀念以及教育的精神，更可能影響到整個國家的發展走向，茲事體大，不可不慎！

（作者是大學教師）

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