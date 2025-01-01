自由廣場》全面清查20萬潛伏國賊

◎ 林進國

中國各種謀台之舉早就是舉世皆知的事，唯外患易防內賊難防，內賊危害更甚外患，而國賊對於國家的危害更是令人深惡痛絕，不論是政府或人民絕對是零容忍，現有網路聞人八炯與曾赴中國深入了解中國對台統戰滲透的閩南狼，他們為台灣挺身而出，揭露中國對台滲透的種種方式，並將中國在台灣已佈建20萬拿中國身分證的台灣人內應的驚人數據公諸於國人，中國想利用台灣的民主瓦解台灣的民主，這20萬人就是散播在台灣內部的內應、側翼與爪牙，國人豈能容20萬內賊危害我們自由民主的台灣，我們要全力支持政府清除中國在台灣怖建的廿萬領有中國身分證的台灣內賊。

在此建請國安與檢警調全力進行清查，兩點建議如下：一：對於八炯與閩南狼，政府應予安全保護，以防兩人遭親中舔共勢力危害，一旦兩人有所不測，社會必定動盪不安，政府不可不防。

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二：以國家安全危機等級全面啟動國安法與反滲透法，將持有中國身分證的台灣人移送法辦，特別是擔任公職的里長、鄉鎮市代表、縣市議員、縣市長、立法委員、軍職等人員，依法令其放棄中國國籍，否則應依法撤銷其中華民國籍及公職身分，尤其是正在國會毀憲亂政的藍白立委更應列第一優先徹查對象。

（作者是科技公司營業經理）

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