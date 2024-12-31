自由廣場》問題出在網路酸民心態 部分高中男不尊重女性 與新課綱無關

◎ 劉熙明

黎亦農老師投稿「高校男揪團吃麥當勞的反思」，對於黎老師將男高校少數學生「以自我為中心又缺乏同理心」的行為導向智育主軸的「新課綱」，筆者無法認同。

一樣米養百樣人，不須萬事牽拖新課綱。教育可以減少興建鐵窗和監獄，但只能減少而無法關閉所有監獄，同樣的，民主開放社會也不可能消滅缺乏同理心的少數言行，對於不尊重的言行，只能用教育與公平正義觀點予以批評導正，相信建中、南一中、竹中等學生，經由這次風波，在學校教育與社會輿論之下，已經接受到深刻反省的性平教育。

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科技發展過程伴隨民主社會多元訊息的不同意見，蓬勃發展的網路世界，構成酸民與公民素養欠佳的言行，只圖語不驚人死不休，這並非新課綱的問題。譬如，柯文哲就是言論歧視女性的代表，另有建中「三十重聚」校友會「物化女性」菜單，他們這些所謂考試菁英的如此言行，與學校教育無關，問題出在個人修養。當今高中生缺乏同理心的行為，仍以個人或家庭教育影響較大。

網路世界酸民追求另類或逆主流言行，以求受矚目，不論是不是菁英教育中會讀書學生，都須要經由社會廣泛公平正義、具是非的壓倒性言論，讓這些學生知道自己的錯誤何在。從這次相關學校校方與建中「三十重聚」校友會的公開道歉，以及社會輿論的強力批判，可以看到，台灣多元社會中的網路世界仍有重視公平正義與尊重人的一面。

（作者是台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

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