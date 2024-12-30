自由廣場》日中破冰與韓國局勢緊張有關

◎ 王文勝

日本外相岩屋毅和中國外交部長王毅會面，對日而言，這是為韓國明年總統大選後，左派共同民主黨的李在明高機率當選，有直接關係，與台灣反倒沒有什麼直接利害。

韓國右派對日態度較為友善，左派則較仇視，從前總統文在寅和現任已被彈劾總統尹錫悅可看出。尹錫悅對日友善，亦為仰賴日韓情報合作的軍方所支持，也獲財閥背書。尹錫悅剛就任時，就帶領全經連訪日，與日本經團連舉行圓桌會議，三星會長李在鎔與現代會長鄭義軒皆出席，此外，尹錫悅和岸田文雄會面後，韓國遊客破過去十年新高，完全取代中國人赴日旅遊的規模。

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畢竟日韓語言相近、自古往來密切，不少氏族來自朝鮮半島，近代又共享不少技術與資本。安倍晉三執政十多年，長期對韓採取無視外交，文在寅執政後更加嚴重，中國成為取代韓國在進出口貿易、人力資源的最大來源。

原本這樣的日韓關係有望繼續支撐到尹錫悅卸任，然而，韓國戒嚴事件、尹錫悅與代理總統韓悳洙連遭彈劾，石破內閣眼看尹政府大勢已去，日韓恐回到最糟狀態︰韓國左、日本右，關係又將盪回谷底。理解日本政壇與民間可以知道，日韓關係是相互愛恨，彼此無法完全切割，但日本是看不起中國的，中國能提供日本的僅有最原始的勞動力和觀光客，且被認為「跟在韓國背後反日」

先前筆者寫過〈李在明若上台 台韓如何深化合作？〉，日中關係若趨緩，台灣更應積極布局韓國，即便未來是親北、親中的李在明，也沒有關係，韓國將有十年時間，政治會處在相對碰撞情況，左右派誰都不服氣，台韓關係需仰賴以企業和情報為核心，減緩日中關係改善的衝擊。借助韓國的華人、華僑團體、同鄉會拓展韓國市場與政治人脈，一方面蒐集這些親共僑團的情報，才有辦法有效增加台韓關係，亦不怕日中關係可能犧牲台灣。

（作者為退役少校政治作戰官，研究紐澳和大洋洲關係史）

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