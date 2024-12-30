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自由廣場》美澳司法互助 嚴辦國安案件的啟示

2024/12/30 05:30

◎ 陳永昌

前陸軍六軍團中將副司令高安國及妻涉嫌違反《國家安全法》被收押禁見。領取國家終身俸的退休將領，高安國公開主張完成中國統一「神聖使命」，呼籲三軍將校「義無反顧地站出來！替天行道，把台灣人民從水深火熱中拯救出來」，長期躲在言論自由保護傘下，將叛國行為漂白美化為個人不同政治主張。

共諜與中共在台協力者治罪論刑，長期以來成效不彰，主張嚴刑峻法呼聲不斷。澳洲當局近日同意引渡退役的美軍陸戰隊前飛行員杜根（Daniel Duggan）返美受審，美國與澳洲攜手防堵國安漏洞跨出成功第一步，具有高度參考價值。

杜根少校在美國海軍陸戰隊服役十二年，駕駛獵鷹式戰鬥機經驗豐富，曾擔任戰術飛行教官。二○○二年退役後，移民歸化澳洲取得公民身份，任職南非民間飛行公司期間，被中國國營航空工業集團吸收，多次前往中國非法協助培訓軍方飛行員，其中包括指導航空母艦降落技術。仲介中間人則是一名加拿大籍華裔駭客，曾入侵波音電腦系統竊取軍事機密被捕判刑，此次一併以共犯起訴。

杜根於二○二二年從中返澳後被捕，他堅稱是協助培訓民航機飛行員，對幕後是中國軍方主導毫無所悉，且已不再具有美國籍，美國指控罪行都是在他歸化澳洲後發生。

美國政府強調杜根直到二○一六年才簽署放棄公民身份文件，相關犯行早在此之前，以洗錢與違反美國《軍備控制法》起訴。杜根妻子發動人道溫情攻勢，要求澳洲政府拒絕引渡要求，不要「拋棄」杜根跟他們六名子女。歷經長時間慎重考慮，澳洲司法部門頂住人權與人道龐大壓力，最後批准引渡杜根返美受審。

杜根案曝光後，美國暨情報分享「五眼聯盟」開始徹查類似案例，發現中國從英招募約卅名前飛行員，也從紐西蘭招募至少五名退役飛行員，示警未來降低西方盟國威懾能力，增加與中國軍事衝突的風險。各國因此陸續修法亡羊補牢。

一旦輕縱杜根，勢有更多昔日飛官跟進，在高額金錢報酬誘惑下淪為叛國賊。澳洲同意引渡杜根，就是堵住國安漏洞最新一步。坎培拉當局幡然醒悟，值得我國效法。

（作者為企業專業經理人）

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