晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》老人免健保費 財政壓力與公平問題

2024/12/30 05:30

◎ 陳擷安

台灣明年將邁入「超高齡社會」，六十五歲以上長者將占總人口的廿％以上，近日，在野推動《老人福利法》修正案在立法院的審議過程中，針對長者免繳健保費的條件引發熱議，不僅醫界強烈反對，社會也對財政永續性與世代公平性提出質疑。

根據草案，六十五歲以上、綜合所得稅率未達廿％的長者可免繳健保費，看似對經濟弱勢長者的關懷，在實務上可能引發健保財務的嚴重失衡。健保制度的核心精神是「社會保險」，而非「社會福利」，意即每個人依據其經濟能力分擔合理的保費，以確保資源分配的公平性與制度的穩定性。然而，若大幅擴大免繳健保費的範圍，勢必會讓健保財政面臨更大的壓力，甚至影響到未來整體醫療服務的品質與可及性。

維護健保永續性是一個複雜且多層面的議題，不能僅透過免除保費或靠政府補貼來解決問題。首先，政府應明確區分「社會保險」與「社會福利」的定位，確保每位受益者都能根據其實際經濟能力負擔應有的保費。其次，對於真正經濟弱勢的長者，政府可以透過更精準的補助機制，而非大範圍的免繳保費政策，來確保資源不被濫用。

此外，應加強全民健保的「量能負擔」機制，讓有能力支付更多保費的人適度分擔部分成本，同時減輕弱勢群體的經濟壓力。具體而言，政府可以根據個人或家庭的實際經濟狀況，設立更細緻的分級保費支付標準，讓高收入者負擔相對較高的保費，而低收入者則享有相對減免的空間。此外，應建立更透明且有效的審查機制，防止濫用資源的情況發生，確保健保制度的公平性與有效性。

更重要的是，政策制定者應將資源優先投入到長者實際所需的健康服務領域，包括長期照護、社區健康管理以及預防醫學。長期照護方面，應加速推動長照機構的完善與專業人才培訓，提供更全面的照護服務，減輕家庭照護者壓力。社區健康管理方面，應透過基層醫療系統強化健康篩檢、定期健康諮詢及慢性病管理，減少醫療成本支出。預防醫學則應透過宣導健康生活習慣，定期健檢及早期疾病篩檢，有效降低醫療資源的使用壓力，減少不必要的醫療開支。

面對超高齡社會的挑戰，健保財政的永續性關乎每個世代的福祉。如果僅著眼於短期的政治利益，而忽略長期的財政穩定性與公平性，最終受害的將是全體國民。《老人福利法》修正案應確保健保制度，能夠在未來數十年內持續運作，並為每位國民提供公平、可及且高品質的醫療保障。

唯有透過精準的政策設計、完善的資源分配機制及跨世代的公平考量，才能真正實現「老有所依、健保永續」的目標，並為台灣的未來鋪設穩健的健康保障基礎。

（作者為台大醫學院醫學教育暨生醫倫理碩士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書