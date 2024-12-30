自由廣場》老人免健保費 財政壓力與公平問題

◎ 陳擷安

台灣明年將邁入「超高齡社會」，六十五歲以上長者將占總人口的廿％以上，近日，在野推動《老人福利法》修正案在立法院的審議過程中，針對長者免繳健保費的條件引發熱議，不僅醫界強烈反對，社會也對財政永續性與世代公平性提出質疑。

根據草案，六十五歲以上、綜合所得稅率未達廿％的長者可免繳健保費，看似對經濟弱勢長者的關懷，在實務上可能引發健保財務的嚴重失衡。健保制度的核心精神是「社會保險」，而非「社會福利」，意即每個人依據其經濟能力分擔合理的保費，以確保資源分配的公平性與制度的穩定性。然而，若大幅擴大免繳健保費的範圍，勢必會讓健保財政面臨更大的壓力，甚至影響到未來整體醫療服務的品質與可及性。

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維護健保永續性是一個複雜且多層面的議題，不能僅透過免除保費或靠政府補貼來解決問題。首先，政府應明確區分「社會保險」與「社會福利」的定位，確保每位受益者都能根據其實際經濟能力負擔應有的保費。其次，對於真正經濟弱勢的長者，政府可以透過更精準的補助機制，而非大範圍的免繳保費政策，來確保資源不被濫用。

此外，應加強全民健保的「量能負擔」機制，讓有能力支付更多保費的人適度分擔部分成本，同時減輕弱勢群體的經濟壓力。具體而言，政府可以根據個人或家庭的實際經濟狀況，設立更細緻的分級保費支付標準，讓高收入者負擔相對較高的保費，而低收入者則享有相對減免的空間。此外，應建立更透明且有效的審查機制，防止濫用資源的情況發生，確保健保制度的公平性與有效性。

更重要的是，政策制定者應將資源優先投入到長者實際所需的健康服務領域，包括長期照護、社區健康管理以及預防醫學。長期照護方面，應加速推動長照機構的完善與專業人才培訓，提供更全面的照護服務，減輕家庭照護者壓力。社區健康管理方面，應透過基層醫療系統強化健康篩檢、定期健康諮詢及慢性病管理，減少醫療成本支出。預防醫學則應透過宣導健康生活習慣，定期健檢及早期疾病篩檢，有效降低醫療資源的使用壓力，減少不必要的醫療開支。

面對超高齡社會的挑戰，健保財政的永續性關乎每個世代的福祉。如果僅著眼於短期的政治利益，而忽略長期的財政穩定性與公平性，最終受害的將是全體國民。《老人福利法》修正案應確保健保制度，能夠在未來數十年內持續運作，並為每位國民提供公平、可及且高品質的醫療保障。

唯有透過精準的政策設計、完善的資源分配機制及跨世代的公平考量，才能真正實現「老有所依、健保永續」的目標，並為台灣的未來鋪設穩健的健康保障基礎。

（作者為台大醫學院醫學教育暨生醫倫理碩士）

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