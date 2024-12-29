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自由廣場》藍白推「長者免繳健保費」 沒其他盤算嗎？

2024/12/29 05:30

◎ 吳哲文

近日，藍白兩黨美其名「降低年輕人負擔」，擬強推「六十五歲以上、所得級距不在前廿％的長者，健保費由中央主管機關全額補助」的《老人福利法》第廿二條修正案，將使工作世代負擔加重、健保財務狀況快速惡化，引發醫界五大團體強烈反彈，致廿七日院會未能通過，連藍委內部也有雜音，卅一日將再行討論凝聚共識，但在確定撤案前，台灣社會仍不能掉以輕心。

雖有論者認為，藍白兩黨強推本案，旨在以公共資源的偏向性挹注，讓更多高齡選民在未來選舉中支持他們；但，從藍白立委二月就職以來，國會擴權法案及近期的選罷、財劃及憲訴三法改惡，不僅未重視多數民意，甚已有幾分連自己未來選舉後路也不顧，就是想對台灣社會發動焦土作戰的意味，兩相對照頗有矛盾，本案藍白兩黨的真意，也因此更值得探究。

依管見，由於藍白兩黨先前強推的改惡法案，或多或少都有中國黨政當局授意、甚或直接下指導棋的可能，結合中國社會晚近動向及未來趨勢，及藍白兩黨未來可能強推的其他法案後，合理強烈懷疑：

一、中國醫保財務狀況持續惡化，醫護降薪、甚或院所關閉的情況常態化，兩相對照更突顯出台灣健保的優點（雖然有部份是建構在醫護的負荷上），在「我不好，你也別想好」忌妒心態的驅使下，遂有藍白兩黨此般將使健保財務加速惡化或崩壞的提案。

二、另外，未來藍白兩黨可能提出「將中配入籍年限由現行六年縮短為四年」的《兩岸人民關係條例》修正案，輔以現行「中配取得身分證後，七十歲以上父母可以來台申請定居取得身分證，並在台灣設籍居住滿六個月後參加健保」的制度後，藍白兩黨強推本案目的，也有拿台灣公共醫療資源，為中國分攤養老壓力，以向中國當局獻媚的可能性。

在透過罷免等方式使藍白兩黨失去立院多數、從而降低其作惡可能性以前，包含本次健保修法爭議在內，藍白兩黨每一個修法提案，台灣社會都有持續緊盯的必要，這將是一場漫長的戰鬥，但，台灣人沒有放棄的理由。

（作者從事服務業、兼業作家）

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