自由廣場》貪污案政治化 柯傅恐興浪！

◎ 陳財能

柯文哲很狡猾，如果他與傅崐萁聯手，將貪污案導入藍白聯手毀憲亂台的政治情境中，將會產生什麼後果？

柯文哲的貪污圖利案及牽動的公益侵占和背信等，是因中國國民黨北市議員鍾小平踢爆柯圖利京華城引爆。十二月廿六日北檢以近九百頁的起訴書，讓全民看清柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇及彭振聲等，讓過去二年半年中，交雜在犯罪事實、人設崩壞及政治攻防中的好人、壞人及可憐人的形貌，一一浮現在公共領域上。

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柯再怎麼聰明狡猾，從起訴主文中，在許多○○○，交叉著環環相扣犯罪人事物事實的陳述印證，對應出裡頭有壞人、有好人、更有可憐人。

京華城貪污圖利案的核心，在於「京華城不屬於都市更新計畫，更不在台北市所劃定的都市更新單元內」，因此，基層公務員們一再在公文表示「不能違反適用都市更新及危老建築等容積獎勵的法令」，但柯文哲置之不理；且台北市政府與京華城間的訴訟，也已在二○二○年七月十六日的高等行政法院判決中勝訴，但柯第二任期的市府高層仍恣意妄為。

前開行為，自二○一八年柯親信蔡壁如接受沈慶京親信鼎越董事長朱亞虎之請託起，到柯於第二任任期起排除林欽榮、蘇麗瓊、林洲民、林玄理等障礙後，並在李文宗接替蔡壁如及換上彭振聲、黃景茂、邵琇珮的情況下，透過應曉薇、朱亞虎、李文宗及許芷瑜的來回活動，和柯沈之間至少十五次的直接同謀合意，而一路護航、共同完成圖利京華城八四○％容積的貪污圖利案，舉國震驚！

二年半時間內，柯文哲明知違反都市計畫相關法令，卻執意促使副市長彭振聲、都發局長黃景茂及都委會執行秘書邵琇珮等，以「扭曲法令及都審會議規則」；無視「都委會至少曾光宗、劉玉山等六位委員反對」；且以權勢壓迫並忽略「劉秀玲等十多位公務員在簽呈上一再提醒違法之處」等犯行，圖利沈慶京集團一百廿多億。

起訴書中，我們清楚看見劉秀玲、林玄理等十幾位公務員依法及良心，在被一再退件重簽及會議結論中，留下柯市府高層集團圖利沈「京華城案」的犯罪事實；還有在都審會及都委會反對的委員們，他們都是好人。相對於依法拒絕林欽榮、林洲民、公務員們及都委會委員的合法意見，清楚顯露柯、蔡、李、彭、黃、邵和沈應等一干人，是多麼地惡劣且壞。在權勢壓迫下，無奈配合政商合謀壞人企圖的楊智盛科長等少數公務員，在可憐無奈的情況下，也在會簽的公文中提醒違反法律相關規定。

從羈押期間柯文哲展現的狡猾，及操弄黃國昌等民眾黨徒拉高政治攻防的傲慢，到柯交保後展開的政治公關及攻防，著實讓人看清柯文哲「好人、能人、自己人」與「好人、壞人和可憐人」的對比。

因此，未來當貪污圖利犯柯文哲利用民眾黨八席立委，強化與炒股經濟犯傅崐萁「藍白合謀毀憲亂台」結合，再配合鐵桿小草打著政治迫害的無限上綱，來混淆柯犯罪事實及遮掩其貪婪醜態，柯的目的，不就是要在司法、政治及社會信賴的領域上興風作浪，讓我們台灣人陷入「分不清好人、壞人和可憐人」的爭辯和混亂中嗎？

（作者為花蓮人，台灣東社發言人）

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