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自由廣場》勿盲目跟隨縣市長涉貪

2024/12/27 05:30

◎ 張國財

涉嫌京華城案及政治獻金案的前台北市長柯文哲，因犯後態度不佳，被北檢起訴並求刑廿八年半，行賄的京華城大老闆沈慶京、柯的大帳房李文宗、京華城案穿針引線的北市議員應曉薇、白手套前北市副市長彭振聲等人，全都難逃起訴！貪贓玩法的官員及民代，全面臨司法究辦，對柯文哲們及其追隨者，必有當頭棒喝之效應！

魔鬼藏在政治獻金裡，賄款藏在銀行保管箱、自家天花板、金爐、池塘、甚至於天涯海角，或變身古董字畫、加密貨幣、賭場籌碼等，這些洗錢的手法，既然行賄收賄雙方想得到，檢廉斷無被蒙在鼓裏的道理。而今而後，官員或民代，在動心起念收受不義之財時，請務必好好想一想「鴨蛋密密也有縫」這句俗諺！

「實質影響力說」或許還有運作「政治追殺」、「押人取供」的論辯空間；公文書上簽名畫押或蓋上官章的，除非當事人是盲者，否則，再怎麼瞎扯「我完全採分層負責」、「我也是事後才知道」，也絕對難逃「職權說」的追究。

即使當地方首長，最多也是八年，政務官隨首長同進退，當ㄧ天和尚撞一天鐘。要選擇當智囊、諍友、安全閥，還是跟主子一鼻孔出氣、狼狽為奸，一念天堂、一念地獄；總之，出事了，ㄧ個也逃不掉！事務官則不然，首長換人，自己照樣幹事務官。聰明的事務官都知道，犯不著跟著地方首長沆瀣一氣、跟自己的職業生涯與退休金過不去；如果遇到首長亂搞瞎搞，事務官須知明哲保身，以柯案為戒！（作者為新竹教育大學退休副教授）

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