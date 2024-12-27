自由廣場》無視罪證 不問是非/毫無自省能力的民眾黨

◎ 邱炳進

柯文哲被台北地檢署以涉嫌違背職務收賄等四大罪起訴 ，看看民眾黨的反應，就可預知這個毫無反省能力的政黨，必日薄西山！

如此不問是非，瞎挺一個收賄膽大包天的黨主席，且在證據如此充分之下，依然視而不見，猶敢聲稱柯文哲被起訴是「政治追殺、司法不公、濫權起訴、毛骨悚然」。民眾黨以為台灣人多數像你們一樣，以為矇住眼睛就假裝看不見嗎？

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尤其是民眾黨黨團總召黃國昌，忝為法學博士，昔日是中研院法研所研究員，竟然一路詆毀北檢的司法偵辦程序，三不五時就嗆北檢「有罪就起訴，沒罪就放人」，「 賴清德政治追殺、押人取供、綠檢媒一體 」等政治語言，都出自他這張嘴。然而，柯文哲的起訴書多達八百多頁，柯文哲的犯罪事證、人證、金流都交代得清清楚楚，黃國昌卻仍然視而不見，繼續嗆北檢的起訴證據，用形容詞宣稱「證據虛弱到不知如何吐槽，政治辦案無所不用其極的踐踏司法」。

黃國昌是文盲加上法盲嗎？起訴書的白紙黑字寫得清清楚楚，黃卻因柯文哲賞賜一個不分區立委，就將自己的良知拋諸腦後，不分青紅皂白，瞎挺罪證確鑿的柯文哲。你夜深人靜，枕頭墊高之時，還敢相信自己脫口而說的穢語嗎？你以為台灣人都像你一樣雙標，自踐自己人格，羞恥無下限嗎 ？

一個沒有自省，反省能力的政黨，擁有八席不分區立委的民眾黨，完全沒有發揮第三勢力的功能，反而甘做國民黨小弟，配合國民黨癱瘓台灣，這種為虎作倀的政黨，早點在台灣消失，才是台灣的福氣！至於內心對本土政權充滿仇恨，忘恩負義，甘做中共在台協力者政黨啦啦隊的黃國昌，此屆立委應該就是他政治生涯的頂點，應該也是他的政治末路了。

（作者是教職退休）

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