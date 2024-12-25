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社論》「毀憲紀念日」

2024/12/25 05:30

「行憲紀念日」前夕，藍白主導的國會，違憲修法擴權，大法官人事案全遭否決，實質癱瘓憲法法庭。今天，已被拉黑為「毀憲紀念日」。

「中華民國憲法」，這部蔣介石主導制訂的憲法，幾乎沒有在中國實質施行。一九四九來台灣，動員戡亂時期，也沒有實質施行，亞洲第一個民主共和國，在蔣氏政權之下有名無實。當年，毛澤東控制的「解放區」，並無代表參加「制憲國民大會」。最諷刺的是，這部憲法制訂當時，台灣在國際法上仍屬日本領土。現在，這部憲法卻硬要台灣人民概括承受，公民的「制憲權」被關在牢房。一九八八，蔣氏政權終結，民主改革上場。為了適應台灣政治現場，國民黨、民進黨合作修憲。一九九一年五月一日，「增修條文」公告實施後，至二○○五歷經多次增修。目前，台灣的政治運作，乃是按照「增修條文」而行，相關憲法本文凍結。精確來說，我們的「行憲紀念日」，五月一日比較符合事實。

「增修條文」，寧靜革命，不必拋頭顱、灑熱血，當然是好事。不過，便宜行事，未來成本依舊在。「為因應國家統一前之需要」，「中華民國自由地區」，把憲法本文所沒有涵蓋的台灣、澎湖，簡單幾個字就抽象連結到中國，徒供統派振振有詞的依據。一九九一，李登輝雖有國會、總統由台灣人民選舉產生的定見，但對中華民國、台灣主權、兩岸關係的認識，還未達到「特殊國與國關係」的里程，遑論二○○○之後的國家正常化、台灣主權國家論。

至於，當年傾向「台灣獨立」的民進黨，在許信良、美麗島系的領導下，也把重點放在「民主化」的權力、利益重分配，而非為「台灣法理獨立」奠定可大可久的根基。行動者的視野，造成未來的限制，朝野都有責任。

先天不良，後天失調。二○○五，陳水扁執政，完成至今最後一次修憲。修憲門檻拉高，立委席次減半，五％政黨票門檻。而縣市立委至少一席，原住民六席，形成立委選票不等值。不分區三十四席不可罷免，區域立委可以罷免。「增修條文」的角落，埋藏本報日前社論所提禍端：台灣民主的危機，在於藍營的立委總得票數低於民進黨，區域立委輸了六十八萬票、不分區輸二十一萬票，但席次卻多一席，加上「白八席」的明助、幫腔，⋯變成立院一院獨大的局面，意圖使國民黨成為「實質執政黨」。由於修憲門檻甚高，這種有利於國民黨的選舉制度，恐怕難有修正的機會。二○○五修憲，潛伏了台灣民主的災難，歷經馬英九、蔡英文兩者完全執政，到了賴清德雙少數政府，終於由潛伏期進到爆發期。

藍白惡質修法頻出，有專家提議「行政院長不副署」，將法案退回立法院。我國截至二○○五的修憲，既無總統制如美國之「總統所提復議，國會需三分之二仍然同意才算通過該法案」，亦無內閣制如日本之「內閣在眾議院通過不信任案或信任案遭到否決時，如十日內不解散眾議院，必須全體辭職」。於是，朝野陷於一方控制立法院卻不通過對行政院長之不信任案、另一方總統無法解散立法院的政治僵局。至於此一民主危機，源於前段所述之區域立委票票不等值，且頗多不分區立委諸法無我，「不用遵守釋憲判決」，公民罷免權無可奈何。民意的完整呈現，遂致嚴重扭曲。在這種情況下，執政者要維護憲政秩序，不宜掉進對手咬文嚼字解釋憲法的陷阱，才能打開一條出路。

一月十三日，小英順利交班賴桑，但重複阿扁朝小野大局面。將近一年，柯文哲「敗選被關」，賴清德也沒有「當選過關」。藍白有志一同，違憲擴權、國會獨裁，到底誰是執政黨，大家看得霧煞煞。令人憂心者，政治性格溫和，支持者至今看不出，賴桑的戰略應對為何。以往，他在台南市長任內，因議長涉雙重賄選案拒進議會，又在二○一八韓流橫掃地方選舉後請辭行政院長、參加民進黨二○二○總統初選挑戰蔡英文。上任半年，年關將近，二○二六就不遠了。政治僵局，如何突圍？可能攸關二○二六，進而餘波蕩漾二○二八。藍白控制國會，打著民主反民主，不對行政院長不信任，賴總統也就不能解散國會。「增修條文」，調和政治僵局功能，無從發揮。

內憂，外患，川普二．○，都在考驗賴桑。小英八年之命好不怕運來磨，賴桑如果沒有那般天時地利人和，就真的要體認時艱、謀定而動，拿出自己的當家本領了。

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