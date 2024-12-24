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自由廣場》在野黨無理亂政 只會自取滅亡

2024/12/24 05:30

◎ 林逸民

過去黨國時代國民黨掌控媒體，將「黨外」形容成暴力分子，尤其放大國會衝突，使民進黨頂著數十年「暴力黨」的不白之冤，如今國民黨卻由「金門坦克」穿鋼頭鞋、戴頭盔，以毫不掩飾的暴力強行佔領主席台。

當年是因黨國媒體只播放黨外的「暴力行為」，黨外不得不出此下策，以求爭取曝光，讓更多訊息能穿透媒體管控，以推動台灣的民主，如今國民黨卻利用黨外、民進黨好不容易爭取到的民主，明明有人數優勢卻偏要預謀使用暴力，可說是真正的暴力黨。

在野黨推動的三法，選罷法的修訂、財政劃分，並非不能討論。民主國家民選公職有任期制保障，設計上有基本原因，孫文認為可以罷免比較好，是否真是如此？政治學者有許多不同討論，為了尊重任期保障原則，將罷免的門檻提高，學理上也不是不行，過去民進黨曾守住四分之一門檻，避免有人可能因罷免投票率過低而遭極少數票就罷免成功的鬧劇。

但法律的設計要有邏輯性，罷免的身分驗證要求暨通過門檻，竟比公民投票還嚴苛，可說邏輯毀壞，目前多數國民共識仍認為應有罷免權，國民黨自稱繼承孫文，卻要讓罷免形同虛設，國民黨自己該想想要如何向孫文交代？

財政劃分更是茲事體大，影響國家數十年的運作，過去的確有很多人，包括民進黨先進，提出台灣過度中央「集錢」導致對各地選民潛在不公、養成地方政府只想仰賴中央補貼的心態，若將更多財政權下放地方，或可促進政府效能的革新。但是，財政劃分牽一髮而動全身，要進行這樣的修正，應參考國際經驗、彙集學者專家的智慧，甚至必須進行模擬之後才能謹慎進行，國民黨卻由幾個人隨意討論，提了又撤、撤了又提，就直接舉手投票，把財政之重當成兒戲，相信有識之士都無法接受。

憲法訴訟法強行規定大法官同意人數，更是天下罕見的奇特發明，以美國而言，大法官有九席，至少要有六席出席審議，而只要相對多數四席即可通過。在野黨目前居國會多數，而大法官缺席高達七席，若在歐美民主國家，在野黨合理的算計，是以同意權逼迫執政黨要出讓半數空席提名在野黨屬意人選，如此在野黨既贏了面子也贏了裡子，捨此不為，卻想把憲法法庭設計成無法運作，難怪遭人懷疑「純粹搞破壞」，因為這樣一來，就算未來國民黨有意提請釋憲，也只會自動失敗。

在野黨如此搗亂，司馬昭之心路人皆知，看在人民眼裡，不只是民進黨支持者火大，連中間選民也不認同，這就是為什麼在國會連番鬧劇後，賴清德總統的民調還上升，穩穩過半，超過總統選舉時的得票比例，人民已明確表態，不樂見無理取鬧，在野黨再繼續亂政，只會自取滅亡。

民進黨丟失許多國會席次，當然有須檢討之處，但人民在部分選區改選擇在野黨，是希望他們推動福國利民的政策，而非搞政治惡鬥、毀憲亂政，國民黨若覺得目前的憲政只是笑話，不想尊重也不想遵守，而要積極全面破壞，那非常歡迎國民黨提出廢棄《中華民國憲法》重新制定台灣憲法，民進黨一定全力配合，必能超過三分之二的修憲門檻。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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