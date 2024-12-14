自由廣場》過度自我膨脹 台灣網紅藝人被統戰 韓國不會

◎ 張經偉

人們為何成為敵國的內應？CIA歸納四大理由「MICE」：Money（金錢）、Ideology（意識形態）、Coercion（威迫）、Ego（自我）。而今許多爭議網紅，與其說是「被收買」，或許更可能是「自我膨脹」。

網紅們紛紛否認自己被統戰，「被統戰」這頂帽子確實很沉重，姑且改為討論「挺藍白」：丁特、愛莉莎莎、館長…許多網紅曾表態支持柯文哲，他們在小草集會場合若想發揮影響，必須「親自參與」，因他們頻道的最大亮點都是「自己」，這是明顯劃地自限，且看以下對照組：韓星。

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尹錫悅戒嚴風波以來，南韓許多青年攜帶偶像明星的週邊商品（尤其有照明功能的應援手燈）參與集會遊行、唱跳著《APT.》等熱門曲目，即使明星並未一道表態。《APT.》內容輕鬆，就是Rosé愛玩的一個酒桌遊戲，創作初衷豈是為了打倒尹錫悅？「韓星們的作品」在「韓星」之外蓬勃出自己的生命力，這令台灣眾多網紅所望塵莫及，「館長專談健身的早期創作」跟「館長」豈分得開？

不喜歡K-POP的台灣人（我這個「周杰倫世代」可不罕見）往往覺得韓團有如「複製人大軍」、歌曲洗腦、歌詞空洞…但如此反而產生一種社會功能：K-POP的觀眾能速速「團結彼此」，副歌一哼就能多人共舞，即使複製人明星們不在當場，粉絲也能彼此複製貼上！

論團結眾人之效，旋律、舞步、造型、酒桌遊戲…都勝過方文山式的精緻詞句。像馬丁·路德宗教改革要「所有會眾」一同吟唱聖歌（此前該動作只屬神職人員），是為路德宗農民起義的猛烈能量飲。路德後來轉而支持鎮壓「自己的狂粉」，然路德宗歌曲仍後繼有人：巴哈的《馬太受難曲》，功能轉為古典樂教材。這就是經典：不必一直與原作者同步，因應不同時空而發揮不同效果。

想創作出經典、不想讓自己宛如敵國內應，台灣網紅或許該先放下膨脹的自我？

（作者是中學歷史教師 清大歷史碩士）

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