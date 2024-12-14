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自由廣場》以馬胡奇克、潘傑楷為典範 中國觀眾朝「麟洋配」吼「台灣是中國的」

2024/12/14 05:30

◎ 陳永昌

面對中國觀眾席傳出「台灣是中國的」聲音，台灣的國家羽球隊選手事後回應說沒有聽到，期盼「體育歸體育，政治歸政治」。

棒球十二強複賽，台灣隊對美國隊開轟後，潘傑楷穿上繡著Taiwan字樣的帽T，在國際記者會一句：「我是來自台灣的選手」，以回應主持人的「中華台北」稱呼。

運動員的戰場在體育場館，看著辛苦訓練比賽的國家代表隊選手，令人不忍苛責，無法強求每位運動員都能「像潘傑楷一般勇敢」。不過，國手就是「代表國家」，國際體育賽事始終都是「政治的延伸」；就是因為政治力一手主導的「奧運模式」挾持之下，台灣國手才無法用「台灣」之名參加各項賽事，身上的球衣只好空白，沒有寫上國名，好不容易贏得金牌，也無法聽到國歌演奏，這一切，都無法擺脫政治力作祟。

剛剛獲選為「年度世界最佳女子田徑運動員」的烏克蘭跳高選手馬胡奇克，是第一位獲得這項殊榮的烏克蘭運動員，她一直用具體行動清晰告訴全世界：體育從來不只是體育！

自從俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，流離失所的馬胡奇克每逢比賽，總是塗上烏克蘭國旗藍黃兩色的眼影與指甲油，不錯過任何機會彰顯戰火摧殘中的祖國，因為她認為「烏克蘭軍隊正在保護家園，而我自己用運動保護國家。」

二○二一年八月東京奧運，馬胡奇克獲得女子跳高銅牌，金牌則被俄羅斯選手拉斯茲拿下，賽後兩人互相擁抱慶祝，畫面傳回烏克蘭後引發軒然大波，因當時俄烏兩國關係緊張、劍拔弩張，處於一觸即發的戰爭邊緣，幸有不少人緩頰，指馬胡奇克是展現運動家精神，因為她若不這麼做，很可能被批評不服輸沒風度。時隔半年後，自從俄羅斯砲彈落在烏克蘭領土那一刻起，馬胡奇克就毫不猶豫劃清界線，強調與俄國選手的友情已隨着炮火而灰飛煙滅。

二○二二年一月北京冬季奧運，烏克蘭國家代表隊選手被再三提醒「不可以用俄語接受採訪」，也不要與俄羅斯運動員合照，因為很有可能淪為莫斯科當局操弄認知作戰的最佳題材。

由於國家發動侵略，俄羅斯選手後來遭禁賽，唯有接受雙重審查，證實並未積極支持戰爭或與俄國軍隊無任何關連之後，才能以「中立運動員個人身分」參加。馬胡奇克沒有絲毫惋惜或同情，她說「不想看到殺人兇手出現在田徑場上」。根據統計，為了抵抗侵略，已有約五百位烏克蘭運動員為國捐軀。

「體育歸體育，政治歸政治」終究是部分運動員自我安慰的虛像！

（作者為企業專業經理人）

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