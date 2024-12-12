自由廣場》葉元之吃台灣飯砸台灣鍋

◎ 木鐸

反共網紅「八炯」近日在YouTube發影片，與曾是中國統戰樣板的饒舌歌手「閩南狼」陳柏源，連手揭露中國統戰部門收買台灣網紅的手段。

中國統戰技倆被拆穿了，國民黨立委葉元之卻反嗆自家政府：「台灣也有收買中國網紅行銷旅遊，今年花七十四萬元，明年則預計花一一四萬元…。」

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葉元之這套偷換概念的詭辯術，很有中國風。眾所周知，中國人權狀況極其惡劣，但每逢國際上批評中國人權，中國就反駁說美國也很惡劣。以五月廿九日中國國務院新聞辦公室發表的《二○二三年美國侵犯人權報告》為例，中國就列出槍支暴力、員警執法失當等個案，以證「萬惡美帝人權狀況『也是』極其惡劣」。又如，每當有人批評中國股市造假風波不斷，中國官媒就提出二○○六年美國最大能源業者的安然公司案，以證美國股市「也有」假帳公司…。

葉元之因擅長「拿LP比雞腿」而有「葉凹之」的渾名。像這樣的人也常見於中國官場。二○二四年五月廿九《中國青年網》報導，長江下游支流滁河南京浦口段出現大量死魚死蝦，受害者要求做毒性分析，以釐清汙染原因，當地環保官員面對鏡頭卻反嗆「喝茅台也能喝死人，難道喝死人之後，也需要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要」。

中國環保官員不斥責汙染水源的元兇，卻胡言亂扯，拿茅台酒類比汙水。

葉元之不斥責中共收賣網紅統戰台灣的惡行，卻偷換概念拿國家觀光行銷不當類比，真不愧「葉凹之」的渾號。

事實顯示，台灣有很多「反台灣社會人格」的「葉元之們」。例如中國頻頻派出軍機侵擾我西南空域航空識別區，造成地區不安，引發國際關切。國民黨黃復興黨部主委季麟連卻說，這不算是擾台，還反誣政府弄得人心惶惶。季的說法，與中共的戰備巡航說，完全同一口徑。

這些人吃台灣飯砸台灣鍋，是不是被中共收買的殖人（思想受其精神祖國控制的人），令人好奇。

（作者從商）

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