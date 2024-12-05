自由廣場》國手們的挑戰

◎ 許維智

台灣隊贏球當然有許多因素，不是天上掉下來，除了球員教練外，後勤支援系統比照奧運黃金計畫，運動科學、運動醫學、運動營養學、運動心理學…貢獻巨大。

但經典賽才是棒球實力的真正展現，勇奪十二強冠軍讓我們信心倍增，目前球迷情感上期待這廿八位原班人馬持續打日後的一級國際賽，實務上是不可能。十二強是國際棒壇的一段路，須要更長遠的規劃，讓更多的台灣好手們，源源不斷為台灣爭光，球員們需要再精進。

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二○○一年第卅四屆世界盃在台灣舉行，我們國家隊奪得季軍，當年許多國手的奮戰，感動了大家，如陳金鋒從預賽至決賽的神勇表現，尤其對日本的雙響砲，還有陳大豐，蔡仲南，張泰山，葉君璋，洪一中，高志綱，黃甘霖等一票國手，那次卻紅了業餘投手張誌家。

二○○二年初開始，張誌家拍廣告，出書出唱片，與西武獅隊簽下鉅約，可謂人生勝利組，但他後來的人生大家都知道，最後生命終止在今年元旦。

現在各家電視台拼命找球員專訪，甚至吹捧，其實不必要，我們得十二強冠軍真的是不簡單，但不代表我們就是世界第一級的冠軍球隊，我們的國球還有進步空間，不能自滿，對國手們，尤其不要「寵過頭」，棒球場域才是他們真正的舞台，愛護國手與職棒球員，就是在非球季賽期間，讓他們好好休息，自主訓練，不要打擾他們，這樣我們才能再次拿到一級賽事的好成績，台灣國球不該只是「贏球」，全民體育螺旋式共同成長，才是台灣該走的路，Team Taiwan加油！

（作者是棒球教練兼球評）

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