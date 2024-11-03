自由共和國》鄭書堯／中國封鎖台灣時～海巡角色探討

鄭書堯／國立中山大學博士生、海洋實務工作人

根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）二○二四年八月廿日報告，台灣未來可臨面臨著一個棘手且現實的威脅：就是來自中國的封鎖策略。中國可能採取多種形式的封鎖策略來孤立台灣，這包括以下三種主要模式：

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首先是全面動態封鎖。這種策略涉及大規模的飛彈攻擊，旨在癱瘓台灣的主要軍事設施和防空系統。這種攻擊不僅會對台灣的軍事能力造成嚴重打擊，也會對平民生活帶來巨大的壓力，迫使台灣進入一種長期的防禦狀態。

其次是布雷封鎖。中國可能秘密地在台灣周圍的主要港口布設水雷，企圖中斷台灣的貿易航路。這種策略的隱蔽性很高，一旦實施，將會對台灣的經濟造成重大影響，進一步壓縮台灣的戰略空間。

最後是有限封鎖。這種策略包括部分的空中和海上限制，同時伴隨著網路攻擊。此類封鎖形式的目的是逐步侵蝕台灣社會的信心，並削弱其國際支持，讓台灣在孤立無援的情況下被迫交涉。

面對這些嚴峻的封鎖威脅，台灣的海巡則承擔著極為重要的任務︰

一、在封鎖初期，海巡必須迅速反應，根據不同的封鎖形式採取相應的對策。在全面動態封鎖的情況下，海巡需要加強海上的巡邏，以確保飛彈攻擊後的海上安全，同時協助軍隊尋找並挽救受困的平民和受損的基礎設施。

二、在面對布雷封鎖時，海巡的首要任務是強化夜間及植被掩蔽下的巡邏活動，借助高科技設備判定並拆除潛在水雷，防止港口被完全封鎖及影響重要的補給航線。他們還需與國際勘察力量合作，確保在最短時間內恢復台灣的貿易路線暢通。

三、至於有限封鎖，海巡則需在保持日常巡邏任務的同時，應對中國可能發起的網絡戰和情報戰。他們需要與其他政府單位如外交部、國防部協同作戰，透過公開的資訊戰術來揭露中國封鎖行動的真相，爭取國際社會的廣泛支持。

為了更好地應對封鎖威脅，海巡需要加強自身的應變能力。

一、必須不斷提升設備的先進性，採用先進的掃雷技術和反網絡攻擊技術。

二、其次，強化海巡人員的專業訓練，使其具備在高壓情況下快速反應和處理突發事件的能力。

三、最重要的是，海巡必須加強與國內其他部門及國際間的合作，形成一個全方位的聯防體系。

海巡的角色不僅局限於威脅解除後的防禦和救援，他們還需在平時的鎮守工作中，通過不斷的巡邏和演習，保持高度警戒，預防任何潛在的威脅。

面對中國的封鎖威脅，海巡所代表的不只是軍事力量，更是全體台灣人民的希望和防線。他們的一舉一動，不僅影響著台灣的安全，也關係著整個亞太地區的和平與穩定。

無論中國採用何種封鎖策略，台灣海巡都肩負著極為重要的使命，他們不僅是台灣第一線的守護者，更是島內外安全與信心的象徵。他們必須以高度的專業精神和無畏的態度，面對一次又一次的風險與挑戰，確保台灣在任何極端情況下，依舊能夠屹立不搖。

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