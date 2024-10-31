自由廣場》降低誤判 縣市不宜太早宣布颱風假

◎ 胡顏

康芮颱風來勢洶洶，不僅路徑直撲台灣，而且強度不斷向上提升，已從中颱轉為強颱，民眾紛紛關心颱風假的訊息。

各縣市政府以往都依據氣象署於晚間七點提供的風雨數據，來決定隔天是否放台灣假。行政院長卓榮泰為求判斷更準確，特別要求氣象署於晚間9點再提供第二次氣象風雨數據。卓院長出於好意，各縣市卻回應不一，台北市長蔣萬安就不甩地表示，北北基桃仍依舊制於晚間8點宣布，台中市長盧秀燕則持不同看法，並預告，颱風假公布的時間將往後延至晚間10點宣布。

請繼續往下閱讀...

何時公布颱風假是各縣市政府的職權，中央不必強力干預或規範，但基於精準判斷，降低誤判機率，應該是越晚宣布，正確率才會越高，以蔣萬安市長為核心的北北基桃四縣市，不理會中央的善意與用心，決定照舊於晚間8點宣布，讓人有「故意與中央不同調」的不好觀感，相較之下，台中市順應中央變革，延後到晚間10點宣布，不但準確度可以提升，而且具有「地方政府攜手中央政府」風雨同舟，一起抗颱的無形效果。

國內政壇經常為了政治攻防而針鋒相對，但防颱不具任何政治性質，蔣萬安市長不應堅持己見，畢竟氣象署在晚上9點增加提供氣象資訊，也是基於善意，目的無非是要幫助提高預判精準度，朝野應該共同玉成，而非故意唱反調，凸顯與眾不同。別忘了，上次山陀兒颱風來襲，台北市就因誤判連連，而錯放了兩天颱風假，遭外界批判不斷，最應檢討改進的就是台北市，蔣市長應學學盧市長，不應一味固執己見，此非市民之福。

蔣市長堅持晚上8點宣布颱風假的理由是，延後宣布，會造成市民困擾。看似言之有理，其實不然，台北市屬都會城市，市民都習慣晚睡，請問蔣市長：延後到10點宣布，不過相差兩小時而已，是會造成什麼困擾？

有關這次的颱風假，筆者認為地方政府應積極配合氣象署增加9點鐘提供的氣象資訊，延後宣布颱風假的決定，一來增加決策準確度，再者中央地方齊心防颱，不會出現各行其是的分離現象。

此外，為免放颱風假後一再出現，「有些人忙防颱救災，卻有人急著吃喝玩樂」，筆者建議一旦宣布放颱風假，卡拉OK、電影院和大型百貨公司等，一律比照外送員禁止營業，以確保從業人員和顧客的安全，禁止外送員工作，卻放任其他行業與人員，實在不合情理。

（作者是國小退休教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法