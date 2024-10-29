自由廣場》日本選舉紛亂 民意顯現友台

◎ 林逸民

日本長期執政的自民黨，在通貨膨脹、匯率貶值造成人民怨言的同時，又傳出政治醜聞，使得岸田首相宣布不競選連任黨魁，黨魁選舉中勝出的石破茂接任首相後立即宣布國會改選，可說是最不利的時機，結果自民黨丟失五十六席，聯盟的公明黨也丟失八席，兩黨相加二一五席不足過半所需的二三三席必須尋求第三個聯盟政黨，才能取得多數執政。

自民黨組成多數的機會仍然較大，不論與卅八席的日本維新會，或是廿八席的國民民主黨合作，加起來都能取得過半，當然也可能與主要在野黨一四八席的立憲民主黨組成大聯合政府，但若是如此自民黨恐怕要讓出首相位置來吸引對方接受合組政府，雖然如此進行的機率不高，不過自民黨大敗，甚至有兩個閣員落選，石破茂身為黨魁恐怕會遭黨內追究政治責任，因此許多人猜測石破茂有可能會成為最短命首相。

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在一片紛亂中，有個新興小黨值得台灣人注意與嘉許，那就是二○二三年集數十位日本保守主義人士成立，以保守主義為宗旨 的日本保守黨，前仙台市長梅原克彥為其特別顧問，此次石破茂宣布改選，從九日宣布到廿七日投票，僅僅短短十八天，幾無準備時間之下，身為全新政黨，卻能初試啼聲就奪下三席。

日本保守黨對台灣重要之處，在於他們將立法日本版的《台灣關係法》納為核心主張之一，可說是日本所有政黨中最明確力挺台灣的政黨，此次能夠一舉奪下席次並越過政黨補助款門檻，印證了日本民意與台灣友好。

台灣許多小黨經常抱怨沒有空間，推稱沒有政治明星可依賴，日本保守黨可做為典範，他們有明確清晰的主張與立場，即使創黨的百田尚樹是小說家轉行政治，黨內並未有政治明星候選人，仍然殺出重圍取得一席之地，恭賀之餘，也期待接下來的參議員選舉，日本保守黨能再創佳績。

此次涉及獻金問題的多為自民黨前議員未獲提名，其中安倍派系的「五人小組」改以無黨參選，有四人成功勝選。反而是自民黨二階派的二代接班人二階伸康，受到也是獻金事件中退黨的世耕弘成挑戰，竟然主將落馬。這顯示民意如流水，而親中的二階派受挫，友台的安倍派回穩，也印證日本民意所向。

先前於黨魁選舉惜敗給石破茂的高市早苗此次也穩穩勝選，麻生鼓勵她「高市，好好準備，等著上場」，許多人期待她成為女版安倍，恭賀高市早苗連任，期望她步步高升、繼承安倍之志，成為台灣最好的朋友。

（作者是福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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