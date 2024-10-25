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自由廣場》藍白「制度性鎖死」憲法法庭

2024/10/25 05:30

◎ 秦靖

國民黨不分區立委翁曉玲主導提案《憲法訴訟法》第四條、第九十五條條文修正草案，將大法官「現有總額」明訂為憲法增修條文第五條所定的大法官人數，即十五位。依國民黨與民眾黨在立院過半優勢，修法通過後只須再刻意拖延審理總統府提名的七名大法官人事案，則現任八名大法官就不符合「現有總額」三分之二以上參與評議的規定，將無法再行表決作成憲法判決。

「制度性鎖死」大法官作成憲法判決的權力，國眾兩黨可能懊惱沒有早早提案修法。預定十月二十五日宣判的國會職權修法釋憲案，一旦被判決「違憲」，更加驗證翁曉玲的手段極具致命性，一旦成真，藍白兩黨在國會更無法無天恣意擴權修法，再也不受大法官釋憲約束，而自身毫無法學素養的醜態，也將不必再攤在憲法法庭與全人面前。

藍白兩黨立委以「技術性流標」的圍事手段癱瘓憲法法庭的運作，先修改規則，設置更嚴門檻，再故意延宕人事同意權的審理，使得新規則無法達到門檻，形成一個自我實現的癱瘓循環。

二一○七年，前瞻計畫審查，國民黨霸佔主席台、丟水球，造成計畫無法審查；二一○九年的公投法修正案，國民黨用點名表決拖延，造成大量時間浪費；二○二○年，美豬進口相關法案，國民黨提出大量修正案及無限制發言。隨著藍白兩黨在國會過半優勢，國民黨只消透過修法立法程序就可癱瘓憲法法庭，民進黨政府完全無法反制，遑論和解飯吃幾餐，除非對藍白兩黨的國會濫權法案照餐全收。

人生沒有後悔藥！「小藍」民眾黨成為國民黨的「傅」隨組織，人民希望的「三黨不過半」，國會監督制衡的景象變了調。藍白兩黨絕對不會提倒閣案，明年開啟「立委大罷免」時代，直接讓人民作主，恐怕是解決國會亂象的唯一解方！

（作者是教育工作者）

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