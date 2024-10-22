自由廣場》元首級戰略溝通 國際關注台灣安全

◎ 姚中原

全球環境險峻，如何維護國家利益並達成國家總體安全目標，向來是我國政府思考的重點，其中運用國家元首的「戰略溝通」以結合國際力量，是最直接有效的手段。

「戰略溝通」源自美軍聯合作戰計畫的概念，意指一國的戰略目標欲能有效達成，除了軍事方面加強軍種之間的聯合作戰能力，外交部分尤要強化國會外交活動以尋求世界友我國家支持；最重要的是，國家元首要在國際露面發聲。烏俄戰爭以來，烏克蘭總統澤倫斯基不停奔走國際，與各國領袖會面、尋求外交與軍事支援，就是最佳典範。

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台灣外交政策和國際生存空間，長期遭受中國全面打壓，除了赴邦交國之外，我國總統難有出席國際會議或參訪國際組織的機會。蔡英文前總統出訪捷克、法國、比利時，並造訪歐洲議會，成為我國首位到歐盟總部並進入歐洲議會的卸任元首，超過八十位的歐洲議會議員、比荷國會議員出席歡迎會，與蔡英文熱情互動，說明歐洲許多國家支持台灣。

蔡向在場人士強調，台灣是值得信賴的民主夥伴，有能力也願意為國際社會做出貢獻，希望全球民主社會能團結，遏阻中國危害區域和平穩定的行徑；主持歡迎會的斯洛伐克籍議員萊克斯曼稱許，蔡英文在總統任內勇敢面對中國共產黨威脅，其勇氣、決心對捍衛民主自由有所啟發。蔡與歐洲議員的面對面交流，不只是重大成功的國際外交，也是我國發揮卸任元首戰略溝通的最佳案例。

「戰略溝通」的影響力很大，尤其兩國元首直接對話，更能引起國際媒體關注，並提升台灣的國際知名度。七年多前，二○一六年十二月二日美國總統當選人川普與台灣總統蔡英文直接通電話，就引起全球媒體廣泛報導，「蔡川熱線」事件亦創下「台美兩國元首通話」的歷史紀錄。去年一月卅日捷克總統當選人帕維爾與蔡總統舉行電話會議，雙方通話交流氣氛融洽，亦讓國際相當重視，因為這是台灣元首與歐洲國家領導人直接溝通的首例。

台灣安全屬於全球安全議題，十四日中國實施利劍B環台軍演，引發國際譴責且有卅多國發聲挺台。近年因中國不放棄武力犯台且對台灣高度軍事施壓，已對我國生存造成威脅；台灣須投入更多國防資源，發展不對稱作戰能力以保持威懾力量、有效嚇阻敵人外；更須持續透過元首級「戰略溝通」，讓賴清德總統或蔡前總統，有更多機會在國際場合曝光，讓台灣安全受到國際更多關注與支持，這是我國安部門應努力的重要戰略課題。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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