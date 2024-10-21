胡，怎麼說》藍白妖惡刀—砍殘大法官、癱瘓中華民國！

◎ 胡文輝

五度退回國家總預算，藍朱白黃黨目前耍弄的赤裸裸「陽謀」，就是「砍殘大法官、癱瘓中華民國」政府！

桌榮泰稍提一下「考慮聲請釋憲」，只見藍朱、白黃一起跳腳怒罵桌榮泰，憲法法庭當他家開的？朱立倫加碼罵卓把大法官當圈（豢）養工具，可見他們滿口民主憲政，卻最怕大法官依民主正當程序釋憲，封殺他們毀憲亂政、拒審預算、害死人民不賠償的惡質手段。

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可以逆料，藍白將繼續以拒審及拖延等其他惡毒方式，不讓國家總預算通過，即使地方民眾需錢孔急、渴望預算快過關、望錢如活水快放行，藍朱白黃黨仍將私心作祟、私恨凌駕黨意、兩黨夥同踐踏民意，達成「綁死預算、癱瘓中華民國政府」的交付任務。

因綠營在立院淪為少數，民進黨政府就如泥菩薩過河，自身難保，桌榮泰內閣想用和解稀泥，卻被當做練拳的沙包，總預算連交立院審查都過不了，如果明年一月新年度開始都無法過關，施政新計劃、新建設、國防新力量都只是畫餅、空中樓閣。

藍朱白黃不怕卓榮泰，怕的是大法官組成的憲法法庭，藍白退回總預算的藉口，原住民禁伐補償預算未依藍白的法編足，如被憲法法庭裁決違反憲法第七十條「立法院對行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，則藍朱白黃不但無理取鬧，根本把國事當兒戲耍弄！

所以，藍朱白黃一定會對他們最怕的大法官下毒手、祭狠招，一方面提案修法把憲法法庭釋憲時過關人數從總額的二分之一提高為三分之二，現行總額是以在任實際人數計、藍白要改為一律以滿額十五名計，大法官要裁定藍白毀憲亂政行徑違憲無效就更難了。

應是毀憲壞事幹太多了！藍白怕提高憲法法庭釋憲難度還不夠自保，更將仗立院多數，否決新大法官任命，現任十五位大法官有七人將在本月底任滿卸任，賴總統提的七名新人選，注定遭藍白妖惡刀狠砍，倖存通過者幾希。大法官在任人數將不足釋憲過關所需的十名，憲法法庭無法裁決任何釋憲案，大法官遭藍白妖惡刀砍殘了！

朱立倫血口噴人罵圈（豢）養，其實，更令人高度質疑，退回預算、凍結大法官、癱瘓政府的藍白主事者，才是被中國圈（豢）養、圈禁台灣的走狗！

（作者為資深媒體人）

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