自由廣場》社會安全網與社工薪資制度的現實

◎ 黃定華

政府近年來積極推動社會安全網政策，台灣社工面臨著高風險、高壓力、高案量的工作環境，薪資待遇低，流動率高，若社工人員短缺將嚴重影響社會福利相關服務。

衛福部二○二○年實施委託方案社工人員薪資制度，明確定義社工起薪、年資與各項加給，期望提升社工的薪資待遇。但在政策調整過程中，在風險加給和年終獎金卻出現爭議。

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二○二○～二○二三年社工專業服務費起薪從未調漲，二○二三年在職業工會強烈要求下，經衛福部與業界討論，社工起薪從三四九一六元上調至三七七六五元，名義上提高了起薪。然而，在政策調整的討論中，原本社工的風險加給分為一般風險一千元與高風險二千元，但自二○二四年起，不論風險等級皆為一千元。

今年十月衛福部討論目前社工薪資制度狀況。因近年有社福單位未依規定發放年終獎金引發爭議，工會代表在會議中要求政府依法保障社工一．五個月的年終獎金，認為這是應有的權益。然而，社福機構代表則認為不應齊頭式平等發放年終獎金，應根據社工的工作表現和貢獻來決定獎金數額。

待遇不高、高風險 社工流動率高

風險加給的調整和年終獎金的爭議，使不少社工感到薪資待遇並未得到實質改善，雖然名義上起薪有所增加，實際上風險加給的削減以及年終獎金可能無法得到。

期待政府在推動社會安全網的時候，也應該保障社工人員的薪資待遇，確保社工人員能專業久任。建議政府在社工薪資制度中參考公務人員的考績和獎金方式，年終獎金固定為一．五個月，另加入考績制度，保障社工人員基本權益，並根據社工人員的工作表現和貢獻由機構來決定考績獎金數額。

（作者為社會工作師）

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