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自由廣場》偷開車撞死人 少年刑法的改革方向

2024/10/21 05:30

◎ 趙萃文

台北市內湖區一名十五歲曾姓少年，十月十七日晚間無照偷開祖父的休旅車出門，失控衝撞路邊小吃店，釀三死二傷的重大事故，引發輿論譁然。由於少年未滿十八歲，依《刑法》可減刑一半，應如何論罪亦引發熱議。

本案針對一過失行為造成多人死傷，依現行刑法第五十五條想像競合規定，一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷；在構成多個第二百七十六條過失致死罪情況下論以其中一罪，最重僅能處五年徒刑，罪行明顯不符合比例。

類似案件二○二一年台鐵太魯閣號列車出軌釀四十九死二百一十三傷慘劇，主嫌李義祥依過失致死最重僅能處五年徒刑，引發罪責不相當疑慮，行政院隨即通過刑法第一百八十三條傾覆破壞交通工具罪、第二百七十六條過失致死罪修正草案，增訂因重大過失而致三人以上死亡者加重其刑規定，立意良善，惟於立法院審議時因多數法律學者反對而未能通過，二○二三年屏東知名高爾夫球大廠明揚工廠大火，釀十死百餘傷案又再次提出修法，亦未能通過。

按刑法是社會規範準繩，也是公平正義最後防線，必須與時俱進。現行刑法的百年前身為清末一九一一年《大清新刑律》，當時立法的交通工具不如現在龐大、快速，犯罪態樣亦因人們生活型態不同，社會互動狀況不一而有極大差異。尤其台灣地狹人稠，民眾守法意識又普遍不佳，極易發生一過失行為造成多人死傷案例。立法院朝野各黨團應放下無益的死刑存廢爭議，溝通協調，早日完成刑法重大過失犯罪的修法程序，方為全民之幸。

此外，在少年刑事審判上，我國刑法長期模仿德國，德國立法者認為少年法院既然是專業法院，要確定何種處分符合教育需求目的，並非獨任職業法官所能承擔，必須有教育、心理、社會、精神醫學等專業人士參與；因而應有必要建立完整的專家參審制，少年刑法始有可能成為一部「教育法」。

綜言之，少年刑事案件參審在我國現下各面向條件，以及國民法官實施以來近二年的經驗，建置應非難事。由少年刑事法庭首先建立專家參審，其餘專業法庭如軍事法庭、家事法庭、商業法庭等當可相繼仿效，使我國法制在迎合先進國潮流，多一點暢達平穩，亦屬盛事。

（作者為大學助理教授、輔仁大學法學博士）

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