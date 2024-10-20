自由廣場》原民會禁伐補償預算編列 合法合規

◎ 葉昱呈

有名父親每個月給念大學的兒子二萬元生活費（包括餐費、手機、交通、娛樂、日常支出等）。某日，兒子突要求增至二萬五千元，但以父親收入並無多餘預算再多給五千元，否則會排擠到房貸、車貸、弟妹學費及其他生活費用，於是商量從他歷年儲存的就學基金（來源為過年壓歲錢）支出五千元，結果兒子卻堅持要父親從收入中多給五千元，試問兒子如此要求合理嗎？

藍白兩黨團以原民會未編足禁伐補償公務預算，聯手封殺明年度中央政府總預算案，問題是，禁伐補償預算一定要從公務預算支出嗎？事實上，禁伐補償預算除一○四年度每公頃發給二萬元，由原民會公務預算編列二億元外，自一○五年度起因擴大補償範圍（每公頃二萬元，總經費十四億元），即由原民會公務預算與原住民族綜合發展基金（原民基金）分別編列八億元及六億元，即便是一○六年度起禁伐補償由每公頃二萬元調高為三萬元，所需經費廿一億元，仍循例由原民會公務預算及原民基金分別編列十億五千萬元，足見歷年來禁伐補償預算，幾乎都由原民會公務預算與原民基金分別編列，且已形成慣例。

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再者，《原住民保留地禁伐補償條例》第三條規定：「禁伐補償由主管機關編列預算，交由地方執行機關辦理之」，並未排除禁伐補償預算由公務預算以外之其他財源（包含原民基金）支應。

綜上所述，禁伐補償預算由原民會公務預算及原民基金編列，不僅合法合規、避免排擠到其他原民預算，且與政府照顧原住民族的政策意旨相符合。

（作者為公務員）

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