晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》原民會禁伐補償預算編列 合法合規

2024/10/20 05:30

◎ 葉昱呈

有名父親每個月給念大學的兒子二萬元生活費（包括餐費、手機、交通、娛樂、日常支出等）。某日，兒子突要求增至二萬五千元，但以父親收入並無多餘預算再多給五千元，否則會排擠到房貸、車貸、弟妹學費及其他生活費用，於是商量從他歷年儲存的就學基金（來源為過年壓歲錢）支出五千元，結果兒子卻堅持要父親從收入中多給五千元，試問兒子如此要求合理嗎？

藍白兩黨團以原民會未編足禁伐補償公務預算，聯手封殺明年度中央政府總預算案，問題是，禁伐補償預算一定要從公務預算支出嗎？事實上，禁伐補償預算除一○四年度每公頃發給二萬元，由原民會公務預算編列二億元外，自一○五年度起因擴大補償範圍（每公頃二萬元，總經費十四億元），即由原民會公務預算與原住民族綜合發展基金（原民基金）分別編列八億元及六億元，即便是一○六年度起禁伐補償由每公頃二萬元調高為三萬元，所需經費廿一億元，仍循例由原民會公務預算及原民基金分別編列十億五千萬元，足見歷年來禁伐補償預算，幾乎都由原民會公務預算與原民基金分別編列，且已形成慣例。

再者，《原住民保留地禁伐補償條例》第三條規定：「禁伐補償由主管機關編列預算，交由地方執行機關辦理之」，並未排除禁伐補償預算由公務預算以外之其他財源（包含原民基金）支應。

綜上所述，禁伐補償預算由原民會公務預算及原民基金編列，不僅合法合規、避免排擠到其他原民預算，且與政府照顧原住民族的政策意旨相符合。

（作者為公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書