自由廣場》諾獎經濟學得主：中共體制難保繁榮

◎ 林文彬

今年諾貝爾經濟學獎得主由三位美國學者獲得，其中艾塞默魯和羅賓森二○一二年合著出版《國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源》，當初就被看好會是諾貝爾獎的熱門人選，果不其然，十二年後再創高峰。

艾、羅兩位教授研究千年的全球史，發現為什麼有些國家十分富裕，有些國家卻異常貧困的歷史根源？其根本的原因是甚麼？而富裕的社會能夠一直繁榮下去嗎？他們認為關鍵在於這個社會採行何種經濟制度和政治制度。

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根據獲獎者的研究，國家發展維護法治和財產權的「包容性體制」，就會邁向繁榮富裕。反之，假如是「榨取性體制」，即榨取一般人民資源以造福精英的國家，經濟成長低迷，亦既「法治較差的社會和剝削人口的制度，不會帶來經濟增長或變得更好」。

羅賓森表示，他懷疑中共是否能在維持專制政治體制的情況下，還可以保持經濟繁榮，而台灣則已在現代世界相對包容和開放的國家之列。他們這些具有遠見的理論和知識，都是國家治理的參考和Know How，甚至是地方治理與社團經營，或組織運作的一面鏡子。

這些證之當前中國的電動車、基礎建設、住房建設等及建築材料之產能過剩，均來自違反市場法則，砸重金扶持與「無錨印鈔」的惡果，不僅導致物價通膨，產業衰退，加劇地方債務危機，連帶引發各國的反制，和李克強曾直言的六億人貧窮。這就是中共國家共產主義的又一遺禍、通病。中國經濟復甦之路將再次遭遇坎坷—暴政必亡。

不過，艾塞默魯則警告，「親民主團體蒐集的數據顯示，世界許多地區的公共體制和法治目前正在被減弱。」因此，檢討在台灣之中華民國的黨國體制憲章必是國家認同與「一中框架」的亂源。因為，公平正義的憲法，才是制度長久的根基。

總之，高度民主的社會，就是少一點人治，多一點好的制度，才能避免失敗。

（作者是雲林縣議員、著有《78項議政白皮書》）

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