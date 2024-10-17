新聞線上》韓國瑜要多擔一點責任

記者陳杉榮

雙十節這段期間，作為國慶籌委會主委的立法院長韓國瑜表現不俗，聲量大振，和賴清德總統的互動也多，對比於馬英九不管台灣處境，只想著習近平對他的觀感，處處為北京設想，甚至被譏為「國台辦助理」，韓國瑜中規中矩不失格，他的「中華民國是我們的國；美麗台灣是我們的家；中華文化是我們的根；民主自由是我們的寶。」一席話，普遍獲得好評。

韓國瑜是政壇怪傑，曾經敗選總統，他日或許捲土重來，選民給韓掌聲之餘，更必要給這位國會議長一些壓力，讓國會議事運作朝著常態化方向走。韓國瑜不必聽從民進黨政府指揮，但一個「朝小野大」的政局，國會議長不僅不該添亂，反而更有責任化解分歧。上會期傅崐萁主導的「國會擴權法案」，不叫「國會改革」，韓國瑜配合並附和國民黨團的作為，必須給予批判。

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立法院本會期的問題不少，第一是總預算案的卡關，其次是大法官、考試委員和NCC委員同意權行使的擱置。總預算案的卡關是藍白兩黨團支持立委高金素梅提案退回程委會所致，理由是上會期三讀通過的「原住民保留地禁伐補償條例修正案」，補償金額從每公頃三萬元調高為六萬元，並未完整反映在下年度總預算案上，因此株連總預算案的審查。

高金素梅的提案有問題，但行政院也有責任。如果不接受，政院在法案三讀後應提出「覆議」，或聲請大法官釋憲，既不覆議又沒提釋憲，預算編列不足，試圖以「原住民族綜合發展基金」補足差額，這會造成基金短絀的新問題。解決之道，行政院必須果斷，要嘛提案釋憲，不然就一次編足，這也是政府對原住民族的照顧和補償。韓國瑜的責任則在於，界線要畫清楚，別再讓藍白兩黨和行政院擺爛，儘快讓總預算付委審查。

延宕已久的考試委員人事案，擾攘中已列入議程。大法官的人事案則摻雜藍營立委對部分大法官堅持廢死的怨懟，還有「國會擴權法案」釋憲的不滿，以及對民進黨的宿怨，審查時程尚未明朗。而擱置NCC委員審查更是無聊，如果不爽主委被提名人翁柏宗，藍白協力投票否決不就得了，既可以打臉民進黨政府，又可以晾清高。人事同意權案可以否決，不能拒審，本是立委的天職。

國會議長不是太平官，坐看其他機關出醜不負責任，凡事推給朝野黨團更非真本事，韓說「民主自由是我們的寶」，捍衛憲政秩序非常重要。韓國瑜要有勇氣排除國民黨內的壓力，讓國會運作進入正常軌道，這是選民的付託，也是立法院長的責任。

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