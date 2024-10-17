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社論》台灣人民光復台灣

2024/10/17 05:30

「雙十節」一過，「光復節」就近了。為什麼台灣有光復節？當然是先有「淪陷」，才有「光復」可言。一八九五滿清政府與日本簽訂馬關條約，其中規定：台灣全島及所有附屬各島嶼、澎湖群島永遠讓與日本。「淪陷」，是中國觀點。說穿了，滿清之於台灣，也是外來政權。不論如何，從一八九五至一九四五，日本二戰投降，台灣屬於日本領土，日本是當時台灣人民的「祖國」。

實際上，光復敘事跟歷史真相出入甚大。「光復」，其實不是「中華民國光復台灣」，而是「盟軍戰勝日本佔領台灣」。在此之前，不論八年抗戰，或是十四年抗戰，國共史觀抗戰至今未歇，而當年，國共八年、十四年都無法打敗日本、還我河山。端賴麥克阿瑟與兩顆原子彈方令日本宣布投降，從而中國宣布「抗戰勝利」。所以，應該說是：盟軍「佔領」日本，陸續處分台灣、朝鮮半島等。中山堂的受降典禮，中、美、英、蘇代表皆出席。

軍事受降，不是主權移交。根據盟軍統帥第一號命令，中華民國軍隊還到越南（北緯十六度以北）接受當地日軍投降，而中國的滿洲反而由蘇聯部隊受降。受降非關主權，可見一斑。台灣、朝鮮半島等的處分，一直要待一九五二生效的舊金山和約，但針對台灣，該約也僅規定，日本放棄台、澎。一九四五來台受降，十六個月後，爆發二二八屠殺，預示中華民國與台灣之間，存在危險的關係。果不其然，一九四九，毛蔣決戰揭曉，中華民國政府流亡台灣。一九五○韓戰爆發，「中華民國到台灣」被西方默認，因為防堵共黨勢力擴張之必要，美國（盟軍領頭羊）同時宣布台灣地位未定論。一九四九之後，中華民國，憑藉台澎金馬，宣稱仍擁有中國代表權，實際上的理據只有金、馬，因為它們是中國的領土（福建省）。一九七一，聯合國「排我納匪」，兩蔣更加體認，反攻神話無濟於事，不如全力發展經濟、革新保台（台澎金馬），為自己的歷史定位而戰。

一晃眼，台灣「光復」，快八十年了。「光復」之後，一九一二至一九四五的台灣歷史，紛紛被「中華民國化」，很多景點碑文的日本紀元，也被中華民國紀元塗抹。「台灣的日本時代」，「台灣的中華民國時代」，如何順理成章結合，成為民主時代一門政治拼貼藝術。中華民國的一一三年，一九一二至一九四五與台灣一邊一國，一九四九至一九八八是兩蔣外來政權，一九八八之後開啟了本土化、民主化，一九九二起尤其一九九六之後國家結構重新改造，台灣人民邁出光復台灣的一大步。一九九二後的中華民國，具有台灣代表性，這不意味一九一二以來的中華民國，完全堪當民主台灣的象徵符號。台灣民主時代揭幕，兩岸關係的思考基本，應是中國、台灣兩個國家各成一國，而非ROC、PRC兩個中國政府之互不隸屬而已。重點在於，台灣是二三○○萬人依民主契約自由建構的國家，毋須受制於任何「台灣屬於他者」論述。

今天，台灣可以沒有中華民國（主要國家都不承認），中華民國離開台灣便是空氣。因此，捍衛台灣，才能捍衛中華民國，台灣捍衛中華民國，而非中華民國捍衛台灣。至今，沒有任何國際條約規定台灣屬於中華民國。由於民主共識，台灣人民形成一個共同體，指向一個二三○○萬人組成的國家，不需要中華民國來證明。反倒是，沒有民主台灣這個共同體，中華民國毛將焉附？捍衛台灣（這個我們心有所屬的）國家，不論ROC論述如何，也不論PRC論述如何，「二三○○萬眾一心」，篤定建構自己的國家，那才是真正的台灣光復：台灣人民光復台灣。

「光復節」，值得台灣人民反省，為什麼我們至今沒有自己完整、正常的國家。這一天，可以過得輕浮，也可以過得厚重。相隔半個月的「雙十節」與「光復節」，如果無法建立以台灣為主體的國家論述，必然失之輕浮，難以呈現我國多難興邦之厚重。敵人，友人，都會依此來判斷我們應得的榮耀。此外，十月二十五日，聯大二七五八號決議，通過於一九七一年十月二十五日。台灣光復節，中華人民共和國政府卻奪得中國代表權，且企圖據以再次「光復」台灣。更不堪的是，與二七五八連動的中美上海公報，簽署於一九七二年二月二十八日。

台灣能否拒絕下一個外來政權，免遭「被光復」（統一台灣）、「被屠殺」（留島不留人）的悲哀？答案，取決於二三○○萬台灣的主人。

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